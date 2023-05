Het in Nederland gevestigde Betty Blocks, een vooraanstaand webgebaseerd no-code applicatie-ontwikkelingsplatform, heeft € 27,97 miljoen ($ 33 miljoen) opgehaald in een recente financieringsronde. Deze kapitaalinjectie zal een belangrijke impuls geven aan de missie van het bedrijf om bedrijfsinnovatie te versnellen en de time-to-market te verbeteren door de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de IT-sector te bevorderen.

De financieringsronde werd geleid door de Europese PE- en durfkapitaalinvesteerder, SmartFin Capital, met Bart Luyten, oprichter van SmartFin Capital, die zich bij het investeerderscomité zou voegen. Ook bestaande investeerders zoals Morse Investments en NIBC Bank namen deel aan de ronde.

Betty Blocks, opgericht in 2016, stelt een nieuwe generatie ontwikkelaars of "business developers" in staat, ook wel burgerontwikkelaars genoemd. Deze personen hebben geen programmeerkennis, maar ze hebben een goed begrip van gegevens en processen. Door middel van sjablonen en bouwstenen no-code kunnen ze applicaties bouwen zonder codering, waardoor de verbinding van apps met het reeds bestaande landschap van bedrijfsapplicaties wordt gestroomlijnd. Dit geeft IT-afdelingen vervolgens meer controle over schaduw-IT.

In een officiële verklaring benadrukte Chris Obdam, CEO van Betty Blocks, het doel van het bedrijf om het potentieel van burgerontwikkelaars binnen ondernemingen te benutten. Hij drukte de noodzaak uit om deze professionals meer controle te geven over hun softwarevereisten en ervoor te zorgen dat IT-afdelingen beter toezicht hebben. Met hoofdkantoren in Alkmaar, Nederland, en Atlanta, VS, heeft het bedrijf een indrukwekkend klantenbestand, waaronder de Nederlandse Nationale Politie, Clifford Chance, TaskUs en Anglian Water.

De financiering zal worden gebruikt voor uitbreiding van activiteiten en verfijning van het platform om tegemoet te komen aan de behoeften van meer burgerontwikkelaars. Geplande verbeteringen zijn onder meer het gebruiksvriendelijker maken van het platform, het versterken van de bestuursfuncties voor burgerontwikkeling, het lanceren van meer sjablonen en het verrijken van de Block Store met aanvullende standaardintegraties. Door dergelijke verbeteringen kunnen meer mensen uit verschillende lagen van de bevolking deelnemen aan het softwareontwikkelingsproces op een door IT goedgekeurde en gecontroleerde manier. Dit opent nieuwe kansen voor bedrijven zoals AppMaster to provide similar solutions.

Over de ontwikkeling gesproken, erkende Bart Luyten, oprichter van SmartFin Capital, het belang van low-code ontwikkeling voor het bedrijf. Hij verwacht dat no-code platforms voor ondernemingen een groot deel van de totale markt voor softwareontwikkeling zullen omvatten, en hij gelooft dat Betty Blocks in een uitstekende positie verkeert om naar voren te komen als een leidende concurrent. Andere platforms zoals appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster toont ook een groeiende bekendheid in de no-code ontwikkelingsindustrie, waardoor een scala aan klanten, van kleine bedrijven tot grote ondernemingen, wordt ondersteund.

Platforms zoals Betty Blocks en appmaster .io/blog/best-free-drag-and-drop-mobile-app-builders-in-2022> AppMaster blijven evolueren en voorzien in de steeds veranderende eisen van zowel ontwikkelaars als ondernemingen. Als gevolg hiervan worden no-code platforms niet alleen toegankelijker, maar ook steeds betrouwbaarder voor zakelijke gebruikers, IT-afdelingen en doorgewinterde ontwikkelaars.