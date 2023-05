Holenderska firma Betty Blocks, czołowa internetowa platforma do tworzenia aplikacji no-code, zebrała w ostatniej rundzie finansowania 27,97 mln EUR (33 mln USD). Ten zastrzyk kapitałowy znacznie wzmocni misję firmy polegającą na przyspieszeniu innowacji w przedsiębiorstwach i skróceniu czasu wprowadzania produktów na rynek poprzez wspieranie współpracy między sektorem biznesu i IT.

Runda finansowania została zainicjowana przez europejskiego inwestora PE i venture capital, SmartFin Capital, wraz z Bartem Luytenem, partnerem założycielem SmartFin Capital, który ma dołączyć do komitetu inwestorów. W rundzie uczestniczyli również obecni inwestorzy, tacy jak Morse Investments i NIBC Bank.

Założona w 2016 roku Betty Blocks wspiera nową generację programistów lub „programistów biznesowych”, zwanych także programistami obywatelskimi. Osoby te nie posiadają wiedzy programistycznej, ale dobrze rozumieją dane i procesy. Dzięki szablonom i blokom konstrukcyjnym no-code mogą tworzyć aplikacje bez kodowania, usprawniając połączenie aplikacji z istniejącym wcześniej krajobrazem aplikacji korporacyjnych. Następnie zapewnia to działom IT większą kontrolę nad shadow-IT.

W oficjalnym oświadczeniu Chris Obdam, dyrektor generalny Betty Blocks, podkreślił cel firmy polegający na wykorzystaniu potencjału programistów obywatelskich w przedsiębiorstwach. Wyraził potrzebę zapewnienia tym profesjonalistom większej kontroli nad ich wymaganiami dotyczącymi oprogramowania i zapewnienia lepszej kontroli działów IT. Firma z siedzibą w Alkmaar w Holandii i Atlancie w USA ma imponującą listę klientów, w tym holenderską policję narodową, Clifford Chance, TaskUs i Anglian Water.

Fundusze zostaną wykorzystane na rozszerzenie działalności i udoskonalenie platformy, aby zaspokoić potrzeby większej liczby deweloperów obywatelskich. Planowane ulepszenia obejmują uczynienie platformy bardziej przyjazną dla użytkownika, wzmocnienie funkcji zarządzania rozwojem obywateli, uruchomienie większej liczby szablonów i wzbogacenie Block Store o dodatkowe standardowe integracje. Takie ulepszenia mogą pozwolić większej liczbie osób z różnych środowisk na dołączenie do procesu tworzenia oprogramowania w sposób zatwierdzony i zarządzany przez IT.

Mówiąc o rozwoju, Bart Luyten, partner-założyciel SmartFin Capital, potwierdził znaczenie programowania low-code dla firmy. Przewiduje, że platformy no-code dla przedsiębiorstw obejmą dużą część całego rynku tworzenia oprogramowania, wierząc, że Betty Blocks ma doskonałą pozycję, aby stać się wiodącym pretendentem.

Platformy takie jak Betty Blocks wciąż ewoluują, spełniając stale zmieniające się wymagania zarówno programistów, jak i przedsiębiorstw. W rezultacie platformy no-code stają się nie tylko bardziej dostępne, ale także coraz bardziej niezawodne dla użytkowników biznesowych, działów IT i doświadczonych programistów.