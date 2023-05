Betty Blocks, con sede nei Paesi Bassi, un'importante piattaforma di sviluppo di applicazioni no-code basata sul Web, ha raccolto 27,97 milioni di euro (33 milioni di dollari) in un recente round di finanziamento. Questa iniezione di capitale rafforzerà in modo significativo la missione dell'azienda di accelerare l'innovazione aziendale e migliorare il time-to-market promuovendo la collaborazione tra i settori aziendale e IT.

Il round di finanziamento è stato guidato da European PE e investitore di capitale di rischio, SmartFin Capital, con Bart Luyten, partner fondatore di SmartFin Capital, che si unirà al comitato degli investitori. Al round hanno partecipato anche investitori esistenti come Morse Investments e NIBC Bank.

Fondata nel 2016, Betty Blocks dà potere a una nuova generazione di sviluppatori o "sviluppatori aziendali", noti anche come sviluppatori cittadini. Questi individui non possiedono conoscenze di programmazione, ma hanno una solida conoscenza di dati e processi. Attraverso modelli e blocchi predefiniti no-code, possono creare applicazioni senza codifica, semplificando la connessione delle app al panorama delle applicazioni aziendali preesistenti. Di conseguenza, ciò fornisce ai reparti IT un maggiore controllo sullo shadow-IT.

In una dichiarazione ufficiale, Chris Obdam, CEO di Betty Blocks, ha sottolineato l'obiettivo dell'azienda di sfruttare il potenziale dei cittadini sviluppatori all'interno delle imprese. Ha espresso la necessità di fornire a questi professionisti un maggiore controllo sui loro requisiti software e garantire che i reparti IT dispongano di una migliore supervisione. Con sede ad Alkmaar, Paesi Bassi, e Atlanta, Stati Uniti, l'azienda ha un impressionante elenco di clienti tra cui la polizia nazionale olandese, Clifford Chance, TaskUs e Anglian Water.

Il finanziamento sarà utilizzato per espandere le operazioni e perfezionare la piattaforma per soddisfare le esigenze di più cittadini sviluppatori. I miglioramenti pianificati includono il rendere la piattaforma più user-friendly, il rafforzamento delle funzionalità di governance dello sviluppo dei cittadini, il lancio di più modelli e l'arricchimento del Block Store con ulteriori integrazioni standard. Tali miglioramenti possono consentire a più persone di diversi ceti sociali di partecipare al processo di sviluppo del software in un modo approvato e governato dall'IT. Ciò apre nuove opportunità per aziende come AppMaster to provide similar solutions.

Parlando dello sviluppo, Bart Luyten, partner fondatore di SmartFin Capital, ha riconosciuto l'importanza dello sviluppo low-code per l'azienda. Prevede che le piattaforme no-code per le aziende comprenderanno gran parte del mercato complessivo dello sviluppo software, ritenendo che Betty Blocks sia in una posizione privilegiata per emergere come uno dei principali contendenti. Anche altre piattaforme come appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster mostrano una crescente importanza nel settore dello sviluppo no-code, dando potere a una vasta gamma di clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese.

Piattaforme come Betty Blocks e appmaster .io/blog/best-free-drag-and-drop-mobile-app-builders-in-2022> AppMaster continuano a evolversi, soddisfacendo le esigenze in continua evoluzione di sviluppatori e aziende. Di conseguenza, le piattaforme no-code stanno diventando non solo più accessibili ma anche sempre più affidabili per utenti aziendali, reparti IT e sviluppatori esperti.