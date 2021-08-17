Нидерландская Betty Blocks, известная веб-платформа для разработки приложений no-code, привлекла 27,97 млн евро (33 млн долларов) в ходе недавнего раунда финансирования. Это вливание капитала значительно укрепит миссию компании по ускорению корпоративных инноваций и сокращению времени выхода на рынок за счет укрепления сотрудничества между бизнес-сектором и ИТ-сектором.

Раунд финансирования возглавил европейский частный и венчурный инвестор SmartFin Capital, а Барт Луйтен, партнер-основатель SmartFin Capital, должен был присоединиться к комитету инвесторов. В раунде также приняли участие существующие инвесторы, такие как Morse Investments и NIBC Bank.

Betty Blocks, основанная в 2016 году, расширяет возможности нового поколения разработчиков или «бизнес-разработчиков», также называемых гражданскими разработчиками. Эти люди не обладают знаниями в области программирования, но хорошо разбираются в данных и процессах. С помощью шаблонов и стандартных блоков no-code они могут создавать приложения без программирования, оптимизируя подключение приложений к уже существующей среде корпоративных приложений. Впоследствии это дает ИТ-отделам больший контроль над теневыми ИТ.

В официальном заявлении Chris Obdam, генеральный директор Betty Blocks, подчеркнул цель компании — использовать потенциал гражданских разработчиков на предприятиях. Он выразил необходимость предоставить этим специалистам больший контроль над их требованиями к программному обеспечению и обеспечить усиление надзора со стороны ИТ-отделов. Со штаб-квартирами в Алкмаре, Нидерланды, и Атланте, США, компания имеет впечатляющий список клиентов, включая Национальную полицию Нидерландов, Clifford Chance, TaskUs и Anglian Water.

Финансирование будет использовано для расширения операций и усовершенствования платформы, чтобы удовлетворить потребности большего числа гражданских разработчиков. Запланированные улучшения включают в себя повышение удобства использования платформы, усиление функций управления развитием граждан, запуск большего количества шаблонов и обогащение Block Store дополнительными стандартными интеграциями. Такие усовершенствования могут позволить большему количеству людей из разных слоев общества присоединиться к процессу разработки программного обеспечения в соответствии с одобренным ИТ-отделом и управляемым образом. Это открывает новые возможности для таких компаний, как AppMaster to provide similar solutions.

Говоря о разработке, Bart Luyten, партнер-основатель SmartFin Capital, признал важность разработки low-code для компании. Он ожидает, что платформы no-code для предприятий займут значительную часть общего рынка разработки программного обеспечения, полагая, что Betty Blocks находится в лучшем положении, чтобы стать ведущим претендентом. Другие платформы, такие как appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster также демонстрируют растущую известность в индустрии разработки no-code, расширяя возможности широкого круга клиентов, от малого бизнеса до крупных предприятий.

Такие платформы, как Betty Blocks и appmaster .io/blog/best-free-drag-and-drop-mobile-app-builders-in-2022> AppMaster продолжают развиваться, удовлетворяя постоянно меняющиеся требования как разработчиков, так и предприятий. В результате платформы no-code становятся не только более доступными, но и все более надежными для бизнес-пользователей, ИТ-отделов и опытных разработчиков.