Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Betty Blocks, eine bekannte webbasierte no-code -Anwendungsentwicklungsplattform, hat in einer aktuellen Finanzierungsrunde 27,97 Millionen Euro (33 Millionen US-Dollar) eingesammelt. Diese Kapitalzuführung wird die Mission des Unternehmens, Unternehmensinnovationen zu beschleunigen und die Markteinführungszeit zu verkürzen, durch die Förderung der Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmens- und dem IT-Sektor erheblich stärken.

Die Finanzierungsrunde wurde vom europäischen PE- und Risikokapitalinvestor SmartFin Capital angeführt, wobei Bart Luyten, Gründungspartner von SmartFin Capital, dem Investorenausschuss beitreten wird. Auch bestehende Investoren wie Morse Investments und NIBC Bank beteiligten sich an der Runde.

Betty Blocks wurde 2016 gegründet und unterstützt eine neue Generation von Entwicklern oder „Business Developern“, auch Citizen Developer genannt. Diese Personen verfügen über keine Programmierkenntnisse, verfügen aber über ein sicheres Verständnis von Daten und Prozessen. Mithilfe von Vorlagen und no-code Bausteinen können sie Anwendungen ohne Codierung erstellen und so die Verbindung von Apps mit der bereits vorhandenen Unternehmensanwendungslandschaft optimieren. Dadurch erhalten IT-Abteilungen eine bessere Kontrolle über die Schatten-IT.

In einer offiziellen Erklärung betonte Chris Obdam, CEO von Betty Blocks, das Ziel des Unternehmens, das Potenzial von Bürgerentwicklern innerhalb von Unternehmen zu nutzen. Er äußerte die Notwendigkeit, diesen Fachleuten mehr Kontrolle über ihre Softwareanforderungen zu geben und sicherzustellen, dass die IT-Abteilungen eine bessere Kontrolle haben. Mit Hauptsitzen in Alkmaar (Niederlande) und Atlanta (USA) verfügt das Unternehmen über einen beeindruckenden Kundenstamm, darunter die niederländische Nationalpolizei, Clifford Chance, TaskUs und Anglian Water.

Die Mittel werden für die Ausweitung des Betriebs und die Weiterentwicklung der Plattform verwendet, um den Bedürfnissen von mehr Bürgerentwicklern gerecht zu werden. Zu den geplanten Verbesserungen gehören die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit der Plattform, die Stärkung der Governance-Funktionen für die Bürgerentwicklung, die Einführung weiterer Vorlagen und die Erweiterung des Block Stores um zusätzliche Standardintegrationen. Solche Verbesserungen können es mehr Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen ermöglichen, auf von der IT genehmigte und geregelte Weise am Softwareentwicklungsprozess teilzunehmen. Dies eröffnet Unternehmen wie AppMaster to provide similar solutions.

Als er über die Entwicklung sprach, erkannte Bart Luyten, Gründungspartner von SmartFin Capital, die Bedeutung der low-code Entwicklung für das Unternehmen an. Er geht davon aus, dass no-code Plattformen für Unternehmen einen großen Teil des gesamten Softwareentwicklungsmarktes ausmachen werden, und glaubt, dass Betty Blocks in einer hervorragenden Position ist, um sich als führender Konkurrent hervorzuheben. Andere Plattformen wie appmaster .io/blog/no-code-app-builder> AppMaster zeigen ebenfalls eine wachsende Bedeutung in der no-code Entwicklungsbranche und unterstützen eine Reihe von Kunden, von kleinen Unternehmen bis hin zu Konzernen.

Plattformen wie Betty Blocks und appmaster .io/blog/best-free-drag-and-drop-mobile-app-builders-in-2022> AppMaster auf die sich ständig ändernden Anforderungen von Entwicklern und Unternehmen gleichermaßen ein. Dadurch werden no-code -Plattformen nicht nur zugänglicher, sondern auch zunehmend zuverlässiger für Geschäftsanwender, IT-Abteilungen und erfahrene Entwickler.