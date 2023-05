Le marché des logiciels d'automatisation a connu une croissance rapide ces dernières années, de nombreuses entreprises adoptant des solutions pour rationaliser les tâches répétitives et accroître l'efficacité globale. Toutefois, le secteur doit encore relever des défis importants, notamment en termes de facilité d'utilisation et de découverte des processus. C'est là qu'intervient Bardeen, une plateforme d'automatisation des flux de travail basée sur un navigateur, qui a levé 15,3 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A mené par Insight Partners, avec la participation des investisseurs existants 468 Capital et FirstMark Capital. Cela porte le financement total de la société à 18,8 millions de dollars.

Bardeen a été fondée en 2020 par Pascal Weinberger et Artem Harutyunyan dans le but de permettre aux utilisateurs finaux de créer et de personnaliser facilement leurs propres automatisations de flux de travail à l'aide de divers outils logiciels en tant que service. La plateforme permet aux utilisateurs de découvrir facilement quels processus peuvent être automatisés et les rend accessibles aux membres de l'équipe, transformant l'automatisation en une expérience plus efficace et plus conviviale.

L'un des principaux facteurs de différenciation de Bardeen est son approche unique de la préservation de la vie privée. En fonctionnant entièrement dans les navigateurs des utilisateurs, la plateforme traite et stocke les données à la périphérie, ce qui élimine le besoin d'un accès direct aux données de l'utilisateur. En revanche, les plateformes d'automatisation traditionnelles s'appuient souvent sur un modèle "cloud-first", ce qui crée des risques de sécurité potentiels liés à la gestion d'informations sensibles. Bardeen offre une alternative rafraîchissante grâce à son approche basée sur le navigateur.

Outre l'accent mis sur la protection de la vie privée, la plateforme dispose de modules d'intelligence artificielle pour diverses tâches, telles que la synthèse vocale et la reconnaissance optique de caractères. L'une de ses principales caractéristiques est la fonction "Smart Suggestions", qui recommande des automatismes en fonction du contexte actuel de l'utilisateur. L'objectif ultime du système est de faire évoluer cette fonctionnalité au fil du temps, ce qui lui permettra d'apprendre et de suggérer toute automatisation pertinente susceptible de faire gagner du temps et de l'énergie.

Dans le but de faciliter l'adoption rapide et la collaboration au sein des équipes, Bardeen a construit des intégrations avec des plateformes populaires de logiciel-service comme Slack, Zoom, Google Sheets, Airtable, Notion, et bien d'autres encore. La société se concentre actuellement sur son expansion et, avec plus de 25 000 utilisateurs depuis son lancement public en février, Bardeen est bien placée pour avoir un impact significatif sur le marché de l'automatisation. Elle prévoit d'utiliser le dernier financement pour embaucher de nouveaux talents dans les équipes d'ingénierie, d'IA et de croissance.

Bien que Bardeen soit confrontée à la concurrence d'autres plateformes d'automatisation telles que Zapier, UiPath et Automation Anywhere, son approche unique de la préservation de la vie privée et sa facilité d'utilisation pourraient lui permettre de se démarquer sur le marché. L'adoption d'un système basé sur un navigateur, comme Bardeen, pourrait également ouvrir la voie à d'autres plateformes no-code ou low-code, comme <a href=https://appmaster.io>AppMaster , qui envisageraient de mettre en œuvre des approches similaires axées sur la protection de la vie privée afin d'améliorer encore leurs propres offres.