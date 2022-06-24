شهد سوق برمجيات الأتمتة نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة ، مع اعتماد العديد من الشركات لحلول لتبسيط المهام المتكررة وزيادة الكفاءة الإجمالية. ومع ذلك ، لا تزال الصناعة تواجه تحديات كبيرة ، لا سيما من حيث سهولة الاستخدام واكتشاف العملية. أدخل Bardeen ، وهي منصة لأتمتة سير العمل قائمة على المتصفح والتي جمعت 15.3 مليون دولار في تمويل السلسلة A بقيادة Insight Partners ، بمشاركة من المستثمرين الحاليين 468 Capital و FirstMark Capital. وبذلك يصل إجمالي تمويل الشركة إلى 18.8 مليون دولار.

تأسست Bardeen في عام 2020 من قبل Pascal Weinberger و Artem Harutyunyan بهدف جعل الأمر بسيطًا على المستخدمين النهائيين لبناء وتخصيص أتمتة سير العمل الفريدة الخاصة بهم عبر العديد من أدوات البرامج كخدمة. تتيح المنصة للمستخدمين اكتشاف العمليات التي يمكن أتمتتها بسهولة وجعلها في متناول أعضاء الفريق ، وتحويل الأتمتة إلى تجربة أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام.

أحد أهم العوامل التي تميز Bardeen هو نهجها الفريد للحفاظ على الخصوصية. من خلال التشغيل بالكامل داخل متصفحات المستخدمين ، تقوم المنصة بمعالجة البيانات وتخزينها على الحافة ، مما يلغي الحاجة إلى الوصول المباشر إلى أي بيانات مستخدم. في المقابل ، غالبًا ما تعتمد أنظمة التشغيل الآلي التقليدية على نموذج السحابة أولاً ، مما يخلق مخاطر أمنية محتملة مرتبطة بإدارة المعلومات الحساسة. تقدم Bardeen بديلاً منعشًا من خلال نهجها القائم على المتصفح.

بالإضافة إلى تركيزه على الخصوصية ، يحتوي النظام الأساسي على وحدات AI لمجموعة متنوعة من المهام ، مثل تحويل النص إلى كلام والتعرف البصري على الأحرف. إحدى ميزاته الرئيسية هي الاقتراحات الذكية ، والتي توصي بالأتمتة بناءً على السياق الحالي للمستخدم. الهدف النهائي للنظام هو تطوير هذه الوظيفة بمرور الوقت ، وتمكينها من التعلم واقتراح أي أتمتة ذات صلة يمكن أن توفر الوقت والجهد.

بهدف تسهيل الاعتماد السريع والتعاون داخل الفرق ، قامت Bardeen ببناء عمليات تكامل مع منصات البرامج كخدمة الشائعة مثل Slack و Zoom و Google Sheets و Airtable و Notion والمزيد. تركز الشركة حاليًا على التوسع ، ومع وجود أكثر من 25000 مستخدم منذ إطلاقها العام في فبراير ، Bardeen في وضع جيد لإحداث تأثير كبير في سوق الأتمتة. تخطط لاستخدام أحدث تمويل لتوظيف مواهب جديدة عبر فرق الهندسة والذكاء الاصطناعي والنمو.

بينما تواجه Bardeen منافسة من منصات التشغيل الآلي الأخرى مثل Zapier و UiPath و Automation Anywhere ، فإن نهجها الفريد للحفاظ على الخصوصية وسهولة الاستخدام يمكن أن يميزها في السوق. قد يؤدي اعتماد نظام قائم على المستعرض ، مثل Bardeen ، إلى تمهيد الطريق لمنصات أخرى no-code أو low-code ، مثل appmaster .io> AppMaster ، للنظر في تنفيذ نُهج مماثلة تتمحور حول الخصوصية لزيادة تعزيز عروضها الخاصة.