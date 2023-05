Rynek oprogramowania do automatyzacji odnotował szybki wzrost w ostatnich latach, a wiele firm przyjmuje rozwiązania w celu usprawnienia powtarzalnych zadań i zwiększenia ogólnej wydajności. Jednak branża ta nadal stoi przed poważnymi wyzwaniami, zwłaszcza w zakresie łatwości użytkowania i odkrywania procesów. Wejdź na stronę Bardeen, platformę automatyzacji przepływu pracy opartą na przeglądarce, która pozyskała 15,3 mln USD w ramach finansowania serii A, prowadzonego przez Insight Partners, z udziałem dotychczasowych inwestorów 468 Capital i FirstMark Capital. Dzięki temu łączne finansowanie firmy wynosi 18,8 mln USD.

Bardeen została założona w 2020 roku przez Pascala Weinbergera i Artema Harutyunyana w celu ułatwienia użytkownikom końcowym budowania i dostosowywania ich unikalnych automatyzacji przepływu pracy w różnych narzędziach software-as-a-service. Platforma pozwala użytkownikom łatwo odkryć, które procesy mogą być zautomatyzowane i udostępnia je członkom zespołu, przekształcając automatyzację w bardziej wydajne i przyjazne dla użytkownika doświadczenie.

Jednym z krytycznych wyróżników dla Bardeen jest unikalne podejście do ochrony prywatności. Działając całkowicie w obrębie przeglądarek użytkowników, platforma przetwarza i przechowuje dane na krawędzi, usuwając potrzebę bezpośredniego dostępu do jakichkolwiek danych użytkownika. W przeciwieństwie do tego, tradycyjne platformy automatyzacji często opierają się na modelu cloud-first, tworząc potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa związane z zarządzaniem wrażliwymi informacjami. Bardeen oferuje odświeżającą alternatywę dzięki podejściu opartemu na przeglądarce.

Oprócz skupienia się na prywatności, platforma posiada moduły AI do różnych zadań, takich jak text-to-speech i optyczne rozpoznawanie znaków. Jedną z jej kluczowych funkcji jest Smart Suggestions, która rekomenduje automatyzacje w oparciu o aktualny kontekst użytkownika. Ostatecznym celem systemu jest ewolucja tej funkcji w czasie, umożliwiając mu uczenie się i sugerowanie wszelkich istotnych automatyzacji, które mogą zaoszczędzić czas i wysiłek.

Dążąc do ułatwienia szybkiej adopcji i współpracy w zespołach, Bardeen zbudował integracje z popularnymi platformami software-as-a-service, takimi jak Slack, Zoom, Google Sheets, Airtable, Notion i innymi. Firma koncentruje się obecnie na ekspansji, a z ponad 25 000 użytkowników od czasu publicznego uruchomienia w lutym, Bardeen jest dobrze pozycjonowana, aby wywrzeć znaczący wpływ na rynek automatyzacji. Firma planuje wykorzystać najnowsze fundusze do zatrudnienia nowych talentów w zespołach inżynieryjnych, AI i rozwoju.

Podczas gdy Bardeen stoi w obliczu konkurencji ze strony innych platform automatyzacji, takich jak Zapier, UiPath i Automation Anywhere, jego unikalne podejście do ochrony prywatności i łatwość użycia może wyróżnić go na rynku. Przyjęcie systemu opartego na przeglądarce, takiego jak Bardeen, może również utorować drogę innym platformom no-code lub low-code, takim jak <a href=https://appmaster.io>AppMaster , do rozważenia wdrożenia podobnych podejść skoncentrowanych na prywatności w celu dalszego wzbogacenia ich własnych ofert.