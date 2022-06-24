Otomasyon yazılımı pazarı, son yıllarda birçok şirketin tekrarlayan görevleri düzene sokmak ve genel verimliliği artırmak için çözümler benimsemesiyle hızlı bir büyüme yaşadı. Bununla birlikte, endüstri, özellikle kullanım kolaylığı ve süreç keşfi açısından hala önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Mevcut yatırımcılar 468 Capital ve FirstMark Capital'in katılımıyla Insight Partners liderliğindeki A Serisi fonlamada 15,3 milyon dolar toplayan tarayıcı tabanlı bir iş akışı otomasyon platformu olan Bardeen girin. Bu, şirketin toplam fonunu 18,8 milyon dolara getiriyor.

Bardeen son kullanıcıların çeşitli hizmet olarak yazılım araçlarında benzersiz iş akışı otomasyonlarını oluşturmasını ve özelleştirmesini kolaylaştırmak amacıyla Pascal Weinberger ve Artem Harutyunyan tarafından 2020 yılında kuruldu. Platform, kullanıcıların hangi süreçlerin otomatikleştirilebileceğini kolayca keşfetmesini sağlar ve ekip üyeleri için erişilebilir hale getirerek otomasyonu daha verimli ve kullanıcı dostu bir deneyime dönüştürür.

Bardeen kritik farklılıklarından biri, mahremiyetin korunmasına yönelik benzersiz yaklaşımıdır. Tamamen kullanıcıların tarayıcılarında çalışan platform, uçta verileri işleyip depolayarak herhangi bir kullanıcı verisine doğrudan erişim ihtiyacını ortadan kaldırır. Bunun aksine, geleneksel otomasyon platformları genellikle hassas bilgilerin yönetilmesiyle ilgili potansiyel güvenlik riskleri yaratan bulut öncelikli bir modele dayanır. Bardeen tarayıcı tabanlı yaklaşımıyla canlandırıcı bir alternatif sunuyor.

Platform, gizliliğe odaklanmasının yanı sıra metinden konuşmaya ve optik karakter tanıma gibi çeşitli görevler için yapay zeka modüllerine sahiptir. Temel özelliklerinden biri, kullanıcının mevcut bağlamına göre otomasyon öneren Akıllı Önerilerdir. Sistemin nihai hedefi, bu işlevselliği zaman içinde geliştirerek, zamandan ve emekten tasarruf sağlayabilecek herhangi bir ilgili otomasyonu öğrenmesini ve önermesini sağlamaktır.

Ekipler arasında hızlı benimseme ve işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlayan Bardeen, Slack, Zoom, Google Sheets, Airtable, Notion ve daha fazlası gibi popüler hizmet olarak yazılım platformlarıyla entegrasyonlar oluşturdu. Şirket şu anda genişlemeye odaklanmış durumda ve Şubat ayındaki halka arzından bu yana 25.000'den fazla kullanıcısı olan Bardeen, otomasyon pazarında önemli bir etki yaratmak için iyi bir konumda. Mühendislik, yapay zeka ve büyüme ekiplerinde yeni yetenekleri işe almak için en son finansmanı kullanmayı planlıyor.

Bardeen, Zapier, UiPath ve Automation Anywhere gibi diğer otomasyon platformlarıyla rekabet ederken, gizliliğin korunmasına yönelik benzersiz yaklaşımı ve kullanım kolaylığı onu pazarda farklı kılabilir. Bardeen no-code low-code appmaster .io> AppMaster