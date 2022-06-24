近年来，自动化软件市场经历了快速增长，许多公司采用解决方案来简化重复性工作并提高整体效率。然而，该行业仍然面临着重大挑战，特别是在易用性和流程发现方面。进入Bardeen ，这是一个基于浏览器的工作流程自动化平台，已经在Insight Partners的领导下筹集了1530万美元的A轮融资，现有投资者468 Capital和FirstMark Capital也参与其中。这使得该公司的融资总额达到1880万美元。

Bardeen 迅捷公司由Pascal Weinberger和Artem Harutyunyan于2020年创立，目标是使终端用户能够简单地在各种软件即服务工具中建立和定制他们独特的工作流程自动化。该平台允许用户轻松发现哪些流程可以自动化，并让团队成员可以使用，将自动化转变为更高效和用户友好的体验。

Bardeen 的关键差异化因素之一是它对隐私保护的独特方法。通过完全在用户的浏览器中运行，该平台在边缘处理和存储数据，不再需要直接访问任何用户数据。相比之下，传统的自动化平台往往依赖云优先模式，造成与管理敏感信息相关的潜在安全风险。Bardeen ，其基于浏览器的方法提供了一个令人耳目一新的替代方案。

除了对隐私的关注外，该平台还有用于各种任务的人工智能模块，如文本到语音和光学字符识别。它的主要功能之一是智能建议，它根据用户的当前环境推荐自动操作。该系统的最终目标是随着时间的推移发展这一功能，使其能够学习并建议任何能够节省时间和精力的相关自动化。

为了促进团队内部的快速采用和协作，Bardeen 已经与流行的软件即服务平台，如Slack 、Zoom、Google Sheets、Airtable 、Notion等建立了整合。该公司目前正专注于扩张，自2月公开发布以来，Bardeen ，拥有超过25000名用户，完全有能力在自动化市场上发挥重大影响。它计划利用最新的资金在工程、人工智能和增长团队中招聘新的人才。

虽然Bardeen ，面临着其他自动化平台的竞争，如Zapier、UiPath和Automation Anywhere，但其独特的隐私保护方法和易用性可以使其在市场上脱颖而出。采用基于浏览器的系统，如Bardeen ，也可能为其他no-code 或low-code 平台铺平道路，如 <a href=https://appmaster.io>AppMaster ，考虑实施类似的以隐私为中心的方法，以进一步加强他们自己的产品。