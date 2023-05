Der Markt für Automatisierungssoftware hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erlebt. Viele Unternehmen setzen Lösungen ein, um sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren und die Gesamteffizienz zu steigern. Allerdings steht die Branche noch immer vor großen Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit und die Prozesserkennung. Bardeen, eine browserbasierte Plattform zur Workflow-Automatisierung, hat 15,3 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Finanzierung unter der Leitung von Insight Partners und mit Beteiligung der bestehenden Investoren 468 Capital und FirstMark Capital erhalten. Damit erhöht sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 18,8 Millionen Dollar.

Bardeen wurde 2020 von Pascal Weinberger und Artem Harutyunyan mit dem Ziel gegründet, Endanwendern die Erstellung und Anpassung ihrer individuellen Workflow-Automatisierungen über verschiedene Software-as-a-Service-Tools zu erleichtern. Die Plattform ermöglicht es den Nutzern, auf einfache Weise herauszufinden, welche Prozesse automatisiert werden können, und macht diese den Teammitgliedern zugänglich, wodurch die Automatisierung zu einer effizienteren und benutzerfreundlicheren Erfahrung wird.

Eines der entscheidenden Unterscheidungsmerkmale von Bardeen ist sein einzigartiger Ansatz zur Wahrung der Privatsphäre. Da die Plattform vollständig in den Browsern der Benutzer arbeitet, verarbeitet und speichert sie die Daten am Rande, so dass kein direkter Zugriff auf die Benutzerdaten erforderlich ist. Im Gegensatz dazu basieren herkömmliche Automatisierungsplattformen oft auf einem Cloud-first-Modell, was potenzielle Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der Verwaltung sensibler Daten mit sich bringt. Bardeen bietet mit seinem browserbasierten Ansatz eine erfrischende Alternative.

Neben dem Fokus auf den Datenschutz verfügt die Plattform über KI-Module für eine Vielzahl von Aufgaben, wie z. B. Text-to-Speech und optische Zeichenerkennung. Eine der wichtigsten Funktionen sind die Smart Suggestions, die auf der Grundlage des aktuellen Kontexts des Nutzers Automatisierungen empfehlen. Ziel des Systems ist es, diese Funktion im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln, so dass es lernen und relevante Automatisierungen vorschlagen kann, die Zeit und Mühe sparen.

Mit dem Ziel, die schnelle Übernahme und Zusammenarbeit in Teams zu erleichtern, hat Bardeen Integrationen mit beliebten Software-as-a-Service-Plattformen wie Slack, Zoom, Google Sheets, Airtable, Notion und anderen entwickelt. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Expansion, und mit mehr als 25.000 Nutzern seit dem öffentlichen Start im Februar ist Bardeen gut positioniert, um einen bedeutenden Einfluss auf den Automatisierungsmarkt auszuüben. Das Unternehmen plant, die jüngste Finanzierung zu nutzen, um neue Talente in den Bereichen Technik, KI und Wachstumsteams einzustellen.

Während Bardeen mit anderen Automatisierungsplattformen wie Zapier, UiPath und Automation Anywhere konkurriert, könnte sich das Unternehmen durch seinen einzigartigen Ansatz zur Wahrung der Privatsphäre und seine Benutzerfreundlichkeit auf dem Markt abheben. Die Einführung eines browserbasierten Systems wie Bardeen könnte auch den Weg für andere no-code oder low-code Plattformen wie <a href=https://appmaster.io>AppMaster ebnen, die die Implementierung ähnlicher datenschutzorientierter Ansätze in Erwägung ziehen, um ihre eigenen Angebote weiter zu verbessern.