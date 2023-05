De markt voor automatiseringssoftware heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt, waarbij veel bedrijven oplossingen toepassen om repetitieve taken te stroomlijnen en de algehele efficiëntie te verhogen. De sector staat echter nog steeds voor grote uitdagingen, met name op het gebied van gebruiksgemak en procesontdekking. Bardeen, een browsergebaseerd workflowautomatiseringsplatform, heeft 15,3 miljoen dollar aan Series A-financiering opgehaald onder leiding van Insight Partners, met deelname van bestaande investeerders 468 Capital en FirstMark Capital. Dit brengt de totale financiering van het bedrijf op 18,8 miljoen dollar.

Bardeen werd in 2020 opgericht door Pascal Weinberger en Artem Harutyunyan met als doel het eenvoudig te maken voor eindgebruikers om hun unieke workflow automatiseringen te bouwen en aan te passen over verschillende software-as-a-service tools. Het platform laat gebruikers eenvoudig ontdekken welke processen geautomatiseerd kunnen worden en maakt deze toegankelijk voor teamleden, waardoor automatisering een efficiëntere en gebruiksvriendelijkere ervaring wordt.

Een van de cruciale onderscheidende kenmerken van Bardeen is de unieke benadering van privacybescherming. Doordat het platform volledig binnen de browsers van gebruikers opereert, verwerkt en bewaart het gegevens aan de rand, waardoor er geen directe toegang tot gebruikersgegevens nodig is. Traditionele automatiseringsplatforms vertrouwen daarentegen vaak op een cloud-first model, waardoor potentiële veiligheidsrisico's ontstaan in verband met het beheer van gevoelige informatie. Bardeen biedt een verfrissend alternatief met zijn browsergebaseerde aanpak.

Naast de focus op privacy heeft het platform AI-modules voor diverse taken, zoals tekst-naar-spraak en optische karakterherkenning. Een van de belangrijkste functies is Smart Suggestions, dat automatiseringen aanbeveelt op basis van de huidige context van de gebruiker. Het uiteindelijke doel van het systeem is om deze functionaliteit in de loop van de tijd te ontwikkelen, zodat het kan leren en alle relevante automatiseringen kan voorstellen die tijd en moeite kunnen besparen.

Om een snelle adoptie en samenwerking binnen teams mogelijk te maken, heeft Bardeen integraties gebouwd met populaire software-as-a-service platforms zoals Slack, Zoom, Google Sheets, Airtable, Notion, en meer. Het bedrijf richt zich momenteel op uitbreiding, en met meer dan 25.000 gebruikers sinds de publieke lancering in februari is Bardeen goed gepositioneerd om een aanzienlijke impact te hebben op de automatiseringsmarkt. Het wil de nieuwste financiering gebruiken om nieuw talent aan te werven in engineering-, AI- en groeiteams.

Hoewel Bardeen concurrentie ondervindt van andere automatiseringsplatforms zoals Zapier, UiPath en Automation Anywhere, zou zijn unieke benadering van privacybescherming en gebruiksgemak het bedrijf kunnen onderscheiden op de markt. De invoering van een browsergebaseerd systeem, zoals Bardeen, kan ook de weg vrijmaken voor andere no-code of low-code platforms, zoals <a href=https://appmaster.io>AppMaster , om te overwegen soortgelijke privacygerichte benaderingen toe te passen om hun eigen aanbod verder te verbeteren.