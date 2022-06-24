В последние годы рынок программного обеспечения для автоматизации переживает бурный рост: многие компании внедряют решения для оптимизации повторяющихся задач и повышения общей эффективности. Однако отрасль по-прежнему сталкивается со значительными проблемами, особенно в плане простоты использования и раскрытия процессов. Компания Bardeen, браузерная платформа автоматизации рабочих процессов, привлекла $15,3 млн в рамках серии А финансирования под руководством Insight Partners и при участии существующих инвесторов 468 Capital и FirstMark Capital. Таким образом, общий объем финансирования компании достиг $18,8 млн.

Bardeen Компания была основана в 2020 году Паскалем Вайнбергером и Артемом Арутюняном с целью упростить конечным пользователям создание и настройку уникальных автоматизаций рабочих процессов с помощью различных инструментов программного обеспечения как услуги. Платформа позволяет пользователям легко обнаружить, какие процессы могут быть автоматизированы, и делает их доступными для членов команды, превращая автоматизацию в более эффективный и удобный для пользователя процесс.

Одним из важнейших отличий Bardeen является уникальный подход к сохранению конфиденциальности. Работая полностью в браузерах пользователей, платформа обрабатывает и хранит данные на периферии, устраняя необходимость прямого доступа к любым пользовательским данным. В отличие от этого, традиционные платформы автоматизации часто опираются на облачную модель, что создает потенциальные риски безопасности, связанные с управлением конфиденциальной информацией. Bardeen предлагает освежающую альтернативу благодаря своему браузерному подходу.

Помимо того, что платформа ориентирована на конфиденциальность, она оснащена модулями искусственного интеллекта для решения различных задач, таких как преобразование текста в речь и оптическое распознавание символов. Одна из ее ключевых особенностей - Smart Suggestions, которая рекомендует автоматизацию на основе текущего контекста пользователя. Конечной целью системы является развитие этой функциональности с течением времени, что позволит ей учиться и предлагать любые необходимые автоматизированные действия, которые могут сэкономить время и усилия.

Стремясь обеспечить быстрое внедрение и сотрудничество в командах, Bardeen создал интеграцию с популярными платформами программного обеспечения как услуги, такими как Slack, Zoom, Google Sheets, Airtable, Notion и другими. В настоящее время компания сосредоточена на расширении, и, имея более 25 000 пользователей с момента своего публичного запуска в феврале, Bardeen имеет все шансы оказать значительное влияние на рынок автоматизации. Компания планирует использовать последнее финансирование для найма новых сотрудников в команды инженеров, специалистов по искусственному интеллекту и специалистов по развитию.

Хотя Bardeen сталкивается с конкуренцией со стороны других платформ автоматизации, таких как Zapier, UiPath и Automation Anywhere, его уникальный подход к сохранению конфиденциальности и простота использования могут выделить его на рынке. Принятие системы на основе браузера, как Bardeen, может также проложить путь для других платформ no-code или low-code, таких как <a href=https://appmaster.io>AppMaster </a>, чтобы рассмотреть возможность внедрения аналогичных подходов, ориентированных на конфиденциальность, для дальнейшего улучшения своих собственных предложений.