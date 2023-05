O mercado de software de automatização registou um rápido crescimento nos últimos anos, com muitas empresas a adoptarem soluções para simplificar tarefas repetitivas e aumentar a eficiência global. No entanto, o sector ainda enfrenta desafios significativos, particularmente em termos de facilidade de utilização e descoberta de processos. A Bardeen, uma plataforma de automatização do fluxo de trabalho baseada no browser, angariou 15,3 milhões de dólares em financiamento da Série A liderado pela Insight Partners, com a participação dos investidores existentes 468 Capital e FirstMark Capital. Isso eleva o financiamento total da empresa para US $ 18.8 milhões.

Bardeen foi fundada em 2020 por Pascal Weinberger e Artem Harutyunyan com o objetivo de tornar mais simples para os usuários finais construir e personalizar suas automações de fluxo de trabalho exclusivas em várias ferramentas de software como serviço. A plataforma permite que os utilizadores descubram facilmente quais os processos que podem ser automatizados e torna-os acessíveis aos membros da equipa, transformando a automatização numa experiência mais eficiente e fácil de utilizar.

Um dos principais factores de diferenciação do Bardeen é a sua abordagem única à preservação da privacidade. Ao funcionar inteiramente dentro dos browsers dos utilizadores, a plataforma processa e armazena dados no limite, eliminando a necessidade de acesso directo a quaisquer dados do utilizador. Em contraste, as plataformas de automatização tradicionais dependem frequentemente de um modelo que privilegia a nuvem, criando potenciais riscos de segurança associados à gestão de informações sensíveis. Bardeen oferece uma alternativa inovadora com a sua abordagem baseada no browser.

Para além do seu enfoque na privacidade, a plataforma tem módulos de IA para uma variedade de tarefas, como a conversão de texto em voz e o reconhecimento óptico de caracteres. Uma das suas principais características são as sugestões inteligentes, que recomendam automatizações com base no contexto actual do utilizador. O objectivo final do sistema é fazer evoluir esta funcionalidade ao longo do tempo, permitindo-lhe aprender e sugerir qualquer automatização relevante que possa poupar tempo e esforço.

Com o objectivo de facilitar a adopção rápida e a colaboração entre equipas, a Bardeen criou integrações com plataformas populares de software como serviço, como Slack, Zoom, Google Sheets, Airtable, Notion, entre outras. A empresa está actualmente concentrada na expansão e, com mais de 25 000 utilizadores desde o seu lançamento público em Fevereiro, a Bardeen está bem posicionada para ter um impacto significativo no mercado da automatização. A empresa planeia utilizar o financiamento mais recente para contratar novos talentos para as equipas de engenharia, IA e crescimento.

Embora o Bardeen enfrente a concorrência de outras plataformas de automação, como Zapier, UiPath e Automation Anywhere, sua abordagem exclusiva para preservação da privacidade e facilidade de uso pode diferenciá-lo no mercado. A adoção de um sistema baseado em navegador, como Bardeen, também pode abrir caminho para outras plataformas no-code ou low-code, como <a href=https://appmaster.io>AppMaster , para considerar a implementação de abordagens semelhantes centradas na privacidade para aprimorar ainda mais suas próprias ofertas.