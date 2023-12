AWS lance le lancement rapide SaaS pour rationaliser le déploiement des applications Marketplace

Amazon Web Services (AWS) a introduit une nouvelle fonctionnalité connue sous le nom de SaaS Quick Launch, conçue pour aider les entreprises à déployer des applications achetées sur AWS Marketplace dans leurs domaines informatiques. Ce développement allège la tâche ardue de configuration des politiques d'autorisations et de l'infrastructure cloud, réduisant ainsi considérablement le temps de déploiement qui pouvait traditionnellement prendre plusieurs heures.

Avant cette suite d'améliorations, la configuration manuelle de ces éléments nécessaires créait des vulnérabilités potentielles pour les acheteurs s'appuyant sur des fournisseurs externes pour une configuration précise. Avec SaaS Quick Launch, cette probabilité de risque est considérablement réduite, car il automatise une grande partie du processus, a déclaré l'entreprise pour expliquer la nouvelle fonctionnalité.

La nouvelle fonctionnalité est équipée d'un guide intuitif étape par étape et propose des modèles AWS CloudFormation préconfigurés. Ces modèles sont soumis à une validation rigoureuse à la fois par le fournisseur de logiciels concerné et par AWS, garantissant que les configurations du système sont conformes aux politiques et normes de sécurité les plus récentes d'AWS.

Sur AWS Marketplace, les consommateurs peuvent identifier les applications avec Quick Launch pré-activé en implémentant la balise spécifique dans leurs critères de recherche. Suite à l'achat d'une application, un bouton apparaîtra permettant au client de créer son compte. Ils sont ensuite guidés à travers la configuration et les procédures de lancement ultérieures.

Cette innovation s'inscrit, dans un contexte plus large, dans la tendance actuelle dans le secteur technologique à rationaliser les processus et à accroître l'efficacité à l'aide de solutions automatisées ou préconfigurées. Des entreprises comme AppMaster , par exemple, proposent des plateformes no-code qui simplifient considérablement le processus de développement d'applications Web et mobiles.

À l'instar du SaaS Quick Launch, la plateforme AppMaster fournit une interface visuelle qui permet aux utilisateurs de créer des applications via un processus drag-and-drop, éliminant ainsi la nécessité d'un codage manuel. Cela inaugure une ère de solutions numériques intuitives, fournissant aux entreprises des outils logiciels essentiels à leur mission qui permettent une exécution transparente des flux de travail, sans les obstacles traditionnels des processus manuels.