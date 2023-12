AWS lancia SaaS Quick Launch per semplificare la distribuzione delle applicazioni del marketplace

Amazon Web Services (AWS) ha introdotto una nuova funzionalità nota come SaaS Quick Launch, progettata per facilitare le aziende nella distribuzione delle applicazioni acquistate da AWS Marketplace all'interno dei loro domini informatici. Questo sviluppo allevia l’arduo compito di impostare policy di autorizzazione e infrastruttura cloud, riducendo così in modo significativo il tempo di implementazione che tradizionalmente potrebbe richiedere diverse ore.

Prima di questa serie di miglioramenti, la configurazione manuale di questi elementi necessari creava potenziali vulnerabilità per gli acquirenti che si affidavano a fornitori esterni per una configurazione accurata. Con SaaS Quick Launch, questa probabilità di rischio è sostanzialmente ridotta, poiché automatizza gran parte del processo, ha affermato l'azienda in una spiegazione della nuova funzionalità.

La nuova funzionalità è dotata di un'intuitiva guida passo passo e vanta modelli AWS CloudFormation preconfigurati. Questi modelli sono sottoposti a una rigorosa convalida sia da parte del rispettivo fornitore di software che da AWS, garantendo che le configurazioni del sistema siano conformi alle policy e agli standard di sicurezza più aggiornati di AWS.

Nell'AWS Marketplace, i consumatori possono identificare le applicazioni con Quick Launch preattivato implementando il tag specifico nei loro criteri di ricerca. Dopo l'acquisto di un'applicazione, verrà visualizzato un pulsante affinché il cliente possa configurare il proprio account. Successivamente vengono navigati attraverso la configurazione e le procedure di avvio.

Questa innovazione è, in un contesto più ampio, parte della tendenza in corso nel settore tecnologico a semplificare i processi e aumentare l’efficienza utilizzando soluzioni automatizzate o preconfigurate. Aziende come AppMaster , ad esempio, offrono piattaforme no-code che semplificano notevolmente il processo di sviluppo di applicazioni web e mobili.

Come SaaS Quick Launch, la piattaforma AppMaster fornisce un'interfaccia visiva che consente agli utenti di creare applicazioni tramite un processo drag-and-drop, eliminando la necessità di codifica manuale. Ciò inaugura un’era di soluzioni digitali intuitive, fornendo alle aziende strumenti software mission-critical che consentono un’esecuzione fluida del flusso di lavoro, senza i tradizionali ostacoli dei processi manuali.