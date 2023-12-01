🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

تطلق AWS التشغيل السريع SaaS لأول مرة لتبسيط عملية نشر تطبيقات السوق

Dec 01, 2023
تطلق AWS التشغيل السريع SaaS لأول مرة لتبسيط عملية نشر تطبيقات السوق

قدمت Amazon Web Services (AWS) ميزة جديدة تُعرف باسم SaaS Quick Launch، والتي تم تصميمها لتسهيل الشركات في نشر التطبيقات المشتراة من AWS Marketplace ضمن مجالات الحوسبة الخاصة بها. يخفف هذا التطور من المهمة الشاقة المتمثلة في إعداد سياسات الأذونات والبنية التحتية السحابية، وبالتالي تقليل وقت النشر بشكل كبير والذي قد يستغرق عادةً عدة ساعات.

قبل هذه المجموعة من التحسينات، أدى تكوين هذه العناصر الضرورية يدويًا إلى إنشاء نقاط ضعف محتملة للمشترين الذين يعتمدون على البائعين الخارجيين للإعداد الدقيق. مع التشغيل السريع SaaS، تقل احتمالية المخاطر بشكل كبير، حيث أنها تعمل على أتمتة جزء كبير من العملية، حسبما قالت الشركة في شرح للقدرة الجديدة.

تم تجهيز الميزة الجديدة بدليل سهل الاستخدام خطوة بخطوة وتتميز بقوالب AWS CloudFormation التي تم تكوينها مسبقًا. تخضع هذه القوالب للتحقق الصارم من قبل كل من بائع البرامج المعني وAWS، مما يضمن امتثال تكوينات النظام لأحدث سياسات ومعايير الأمان الخاصة بـ AWS.

في AWS Marketplace، يمكن للمستهلكين تحديد التطبيقات التي تم تمكين التشغيل السريع مسبقًا من خلال تنفيذ العلامة المحددة في معايير البحث الخاصة بهم. بعد شراء التطبيق، سيظهر زر للعميل لإعداد حسابه. ويتم بعد ذلك التنقل عبر التكوين وإجراءات الإطلاق لاحقًا.

يعد هذا الابتكار، في سياق أوسع، جزءًا من الاتجاه المستمر عبر قطاع التكنولوجيا لتبسيط العمليات وزيادة الكفاءات باستخدام الحلول الآلية أو التي تم تكوينها مسبقًا. تقدم شركات مثل AppMaster ، على سبيل المثال، منصات no-code تعمل على تبسيط عملية تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول بشكل كبير.

مثل SaaS Quick Launch، توفر منصة AppMaster واجهة مرئية تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات من خلال عملية drag-and-drop ، مما يلغي ضرورة البرمجة اليدوية. يبشر هذا بعصر الحلول الرقمية البديهية، مما يوفر للشركات أدوات برمجية للمهام الحرجة تسمح بتنفيذ سير العمل بسلاسة، دون العقبات التقليدية للعمليات اليدوية.

المنشورات ذات الصلة

إن خطة Google للتخلص التدريجي من ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية تحظى بزخم كبير من خلال اختبار تقنية الحماية من التتبع في Chrome
date Dec 15, 2023
إن خطة Google للتخلص التدريجي من ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية تحظى بزخم كبير من خلال اختبار تقنية الحماية من التتبع في Chrome
تتقدم Google في مبادرة Privacy Sandbox الخاصة بها من خلال اختبار الحماية من التتبع - وهي ميزة جديدة تقيد التتبع عبر المواقع.
Web App Development
رواد التوزيع منصة لتحسين اختبار الذكاء الاصطناعي وإدارته
date Dec 15, 2023
رواد التوزيع منصة لتحسين اختبار الذكاء الاصطناعي وإدارته
أطلق سكوت كلارك، المؤسس المشارك السابق لمنصة تدريب الذكاء الاصطناعي SigOpt، شركة ناشئة تسمى Distributional.
AI Software Entrepreneurship
يؤدي تأخر إصدارات تطبيقات الهاتف المحمول إلى خسائر فادحة في الإيرادات: تقرير Kobiton
date Dec 15, 2023
يؤدي تأخر إصدارات تطبيقات الهاتف المحمول إلى خسائر فادحة في الإيرادات: تقرير Kobiton
يشير استطلاع Kobiton الأخير إلى أن 75% من الشركات تعاني من خسارة إيرادات لا تقل عن 100000 دولار بسبب تأخر تحديثات تطبيقات الهاتف المحمول.
Automation Mobile App Entrepreneurship
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة