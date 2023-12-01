تطلق AWS التشغيل السريع SaaS لأول مرة لتبسيط عملية نشر تطبيقات السوق

قدمت Amazon Web Services (AWS) ميزة جديدة تُعرف باسم SaaS Quick Launch، والتي تم تصميمها لتسهيل الشركات في نشر التطبيقات المشتراة من AWS Marketplace ضمن مجالات الحوسبة الخاصة بها. يخفف هذا التطور من المهمة الشاقة المتمثلة في إعداد سياسات الأذونات والبنية التحتية السحابية، وبالتالي تقليل وقت النشر بشكل كبير والذي قد يستغرق عادةً عدة ساعات.

قبل هذه المجموعة من التحسينات، أدى تكوين هذه العناصر الضرورية يدويًا إلى إنشاء نقاط ضعف محتملة للمشترين الذين يعتمدون على البائعين الخارجيين للإعداد الدقيق. مع التشغيل السريع SaaS، تقل احتمالية المخاطر بشكل كبير، حيث أنها تعمل على أتمتة جزء كبير من العملية، حسبما قالت الشركة في شرح للقدرة الجديدة.

تم تجهيز الميزة الجديدة بدليل سهل الاستخدام خطوة بخطوة وتتميز بقوالب AWS CloudFormation التي تم تكوينها مسبقًا. تخضع هذه القوالب للتحقق الصارم من قبل كل من بائع البرامج المعني وAWS، مما يضمن امتثال تكوينات النظام لأحدث سياسات ومعايير الأمان الخاصة بـ AWS.

في AWS Marketplace، يمكن للمستهلكين تحديد التطبيقات التي تم تمكين التشغيل السريع مسبقًا من خلال تنفيذ العلامة المحددة في معايير البحث الخاصة بهم. بعد شراء التطبيق، سيظهر زر للعميل لإعداد حسابه. ويتم بعد ذلك التنقل عبر التكوين وإجراءات الإطلاق لاحقًا.

يعد هذا الابتكار، في سياق أوسع، جزءًا من الاتجاه المستمر عبر قطاع التكنولوجيا لتبسيط العمليات وزيادة الكفاءات باستخدام الحلول الآلية أو التي تم تكوينها مسبقًا. تقدم شركات مثل AppMaster ، على سبيل المثال، منصات no-code تعمل على تبسيط عملية تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول بشكل كبير.

مثل SaaS Quick Launch، توفر منصة AppMaster واجهة مرئية تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات من خلال عملية drag-and-drop ، مما يلغي ضرورة البرمجة اليدوية. يبشر هذا بعصر الحلول الرقمية البديهية، مما يوفر للشركات أدوات برمجية للمهام الحرجة تسمح بتنفيذ سير العمل بسلاسة، دون العقبات التقليدية للعمليات اليدوية.