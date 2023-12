Amazon Web Services (AWS) heeft een nieuwe functie geïntroduceerd die bekend staat als SaaS Quick Launch, die is ontworpen om bedrijven te vergemakkelijken bij het implementeren van applicaties die zijn aangeschaft via de AWS Marketplace binnen hun computerdomeinen. Deze ontwikkeling verlicht de lastige taak van het opzetten van toestemmingsbeleid en cloudinfrastructuur, waardoor de implementatietijd die traditioneel enkele uren kon duren aanzienlijk wordt verkort.

Vóór deze reeks verbeteringen zorgde het handmatig configureren van deze noodzakelijke elementen voor potentiële kwetsbaarheden voor kopers die voor een nauwkeurige installatie afhankelijk waren van externe leveranciers. Met SaaS Quick Launch wordt deze kans op risico aanzienlijk verkleind, omdat het een groot deel van het proces automatiseert, aldus het bedrijf in een toelichting op de nieuwe mogelijkheid.

De nieuwe functie is uitgerust met een intuïtieve stapsgewijze handleiding en beschikt over vooraf geconfigureerde AWS CloudFormation-sjablonen. Deze sjablonen ondergaan een strenge validatie door zowel de betreffende softwareleverancier als AWS, waardoor wordt gegarandeerd dat de systeemconfiguraties voldoen aan het meest actuele beveiligingsbeleid en de meest actuele beveiligingsbeleidslijnen en -standaarden van AWS.

In de AWS Marketplace kunnen consumenten applicaties identificeren waarvoor Quick Launch vooraf is ingeschakeld door de specifieke tag in hun zoekcriteria te implementeren. Na de aankoop van een applicatie verschijnt er een knop waarmee de klant zijn account kan instellen. Vervolgens worden ze door de configuratie en de startprocedures genavigeerd.

Deze innovatie maakt, in een bredere context, deel uit van de aanhoudende trend in de technologiesector om processen te stroomlijnen en de efficiëntie te verhogen met behulp van geautomatiseerde of vooraf geconfigureerde oplossingen. Bedrijven als AppMaster bieden bijvoorbeeld no-code platforms die het proces van de ontwikkeling van web- en mobiele applicaties aanzienlijk vereenvoudigen.

Net als SaaS Quick Launch biedt het AppMaster platform een ​​visuele interface waarmee gebruikers applicaties kunnen maken via drag-and-drop, waardoor handmatige codering niet meer nodig is. Dit luidt een tijdperk in van intuïtieve digitale oplossingen, die bedrijven voorzien van bedrijfskritische softwaretools die een naadloze workflow-uitvoering mogelijk maken, zonder de traditionele hindernissen van handmatige processen.