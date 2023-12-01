AWS представляет быстрый запуск SaaS для оптимизации развертывания приложений Marketplace

Amazon Web Services (AWS) представила новую функцию, известную как «Быстрый запуск SaaS», которая призвана облегчить предприятиям развертывание приложений, приобретенных на AWS Marketplace, в своих вычислительных доменах. Эта разработка облегчает сложную задачу настройки политик разрешений и облачной инфраструктуры, тем самым значительно сокращая время развертывания, которое традиционно могло занимать несколько часов.

До появления этого набора улучшений настройка этих необходимых элементов вручную создавала потенциальные уязвимости для покупателей, которые полагались на точную настройку внешних поставщиков. Благодаря SaaS Quick Launch эта вероятность риска существенно снижается, поскольку автоматизирует большую часть процесса, заявила компания, объясняя новую возможность.

Новая функция оснащена интуитивно понятным пошаговым руководством и может похвастаться предварительно настроенными шаблонами AWS CloudFormation. Эти шаблоны проходят строгую проверку как со стороны соответствующего поставщика программного обеспечения, так и со стороны AWS, что гарантирует соответствие конфигураций системы самым современным политикам и стандартам безопасности AWS.

На AWS Marketplace потребители могут идентифицировать приложения с предварительно включенным быстрым запуском, включив определенный тег в свои критерии поиска. После покупки приложения у клиента появится кнопка для настройки учетной записи. Затем они проходят через конфигурацию и процедуры запуска.

В более широком контексте это нововведение является частью продолжающейся в технологическом секторе тенденции по оптимизации процессов и повышению эффективности с использованием автоматизированных или предварительно сконфигурированных решений. Например, такие компании, как AppMaster , предлагают платформы no-code, которые значительно упрощают процесс разработки веб-приложений и мобильных приложений.

Как и быстрый запуск SaaS, платформа AppMaster предоставляет визуальный интерфейс, который позволяет пользователям создавать приложения с помощью процесса drag-and-drop, устраняя необходимость ручного кодирования. Это открывает эпоху интуитивно понятных цифровых решений, предоставляющих предприятиям критически важные программные инструменты, которые обеспечивают бесперебойное выполнение рабочих процессов без традиционных препятствий, связанных с ручными процессами.