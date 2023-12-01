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AWS, Marketplace Uygulamalarının Dağıtımını Kolaylaştırmak için SaaS Hızlı Lansmanını Başlattı

Ara 01, 2023
AWS, Marketplace Uygulamalarının Dağıtımını Kolaylaştırmak için SaaS Hızlı Lansmanını Başlattı

Amazon Web Services (AWS), işletmelerin AWS Marketplace'ten satın aldıkları uygulamaları kendi bilgi işlem etki alanlarında dağıtmalarını kolaylaştırmak için tasarlanan SaaS Hızlı Başlatma olarak bilinen yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu gelişme, izin politikaları ve bulut altyapısı oluşturma gibi göz korkutucu görevi hafifletiyor ve böylece geleneksel olarak birkaç saat sürebilen dağıtım süresini önemli ölçüde azaltıyor.

Bu geliştirme paketinden önce, bu gerekli öğelerin manuel olarak yapılandırılması, doğru kurulum için harici satıcılara güvenen alıcılar için potansiyel güvenlik açıkları yaratıyordu. Şirket, yeni yetenekle ilgili yaptığı açıklamada, SaaS Hızlı Başlatma ile bu risk olasılığının önemli ölçüde azaldığını, çünkü sürecin çoğunu otomatikleştirdiğini söyledi.

Yeni özellik, sezgisel bir adım adım kılavuzla donatılmıştır ve önceden yapılandırılmış AWS CloudFormation şablonlarını içerir. Bu şablonlar, hem ilgili yazılım satıcısı hem de AWS tarafından sıkı bir doğrulamaya tabi tutularak sistem yapılandırmalarının AWS'nin en güncel güvenlik politikaları ve standartlarıyla uyumlu olması sağlanır.

AWS Marketplace'te tüketiciler, arama kriterlerindeki belirli etiketi uygulayarak Hızlı Başlatma özelliğinin önceden etkinleştirildiği uygulamaları tanımlayabilir. Uygulamanın satın alınmasının ardından müşterinin hesabını oluşturması için bir düğme görünecektir. Daha sonra yapılandırma ve başlatma prosedürleri boyunca yönlendirilirler.

Bu yenilik, daha geniş bir bağlamda, otomatik veya önceden yapılandırılmış çözümler kullanarak süreçleri kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için teknoloji sektöründe devam eden eğilimin bir parçasıdır. Örneğin AppMaster gibi şirketler, web ve mobil uygulama geliştirme sürecini önemli ölçüde kolaylaştıran no-code platformlar sunuyor.

SaaS Hızlı Başlatma gibi, AppMaster platformu da kullanıcıların drag-and-drop işlemiyle uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir arayüz sağlayarak manuel kodlama ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu, işletmelere manuel süreçlerin geleneksel engelleri olmadan kesintisiz iş akışı yürütmeye olanak tanıyan kritik görev yazılım araçları sağlayan sezgisel dijital çözümler çağını başlatıyor.

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