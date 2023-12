AWS lança lançamento rápido de SaaS para agilizar a implantação de aplicativos do Marketplace

Amazon Web Services (AWS) introduziu um novo recurso conhecido como SaaS Quick Launch, que foi projetado para facilitar as empresas na implantação de aplicativos adquiridos no AWS Marketplace em seus domínios de computação. Este desenvolvimento alivia a difícil tarefa de configurar políticas de permissões e infraestrutura de nuvem, reduzindo significativamente o tempo de implantação que tradicionalmente poderia levar várias horas.

Antes desse conjunto de melhorias, a configuração manual desses elementos necessários criava vulnerabilidades potenciais para compradores que dependiam de fornecedores externos para uma configuração precisa. Com o SaaS Quick Launch, esta probabilidade de risco é substancialmente diminuída, pois automatiza grande parte do processo, disse a empresa numa explicação da nova capacidade.

O novo recurso está equipado com um guia passo a passo intuitivo e possui modelos pré-configurados do AWS CloudFormation. Esses modelos passam por validação rigorosa tanto pelo respectivo fornecedor de software quanto pela AWS, garantindo que as configurações do sistema estejam em conformidade com as políticas e padrões de segurança mais atualizados da AWS.

No AWS Marketplace, os consumidores podem identificar aplicativos com Quick Launch pré-habilitado implementando a tag específica em seus critérios de pesquisa. Após a compra de um aplicativo, aparecerá um botão para o cliente configurar sua conta. Eles são então navegados pela configuração e pelos procedimentos de inicialização posteriormente.

Esta inovação faz parte, num contexto mais amplo, da tendência contínua em todo o setor tecnológico para agilizar processos e aumentar a eficiência através de soluções automatizadas ou pré-configuradas. Empresas como a AppMaster , por exemplo, oferecem plataformas no-code que simplificam significativamente o processo de desenvolvimento de aplicativos web e móveis.

Assim como o SaaS Quick Launch, a plataforma AppMaster fornece uma interface visual que permite aos usuários criar aplicativos por meio de um processo drag-and-drop, eliminando a necessidade de codificação manual. Isto inaugura uma era de soluções digitais intuitivas, fornecendo às empresas ferramentas de software de missão crítica que permitem a execução contínua do fluxo de trabalho, sem os obstáculos tradicionais dos processos manuais.