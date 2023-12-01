Amazon Web Services (AWS) 推出了一项名为 SaaS Quick Launch 的新功能，旨在帮助企业在其计算域内部署从 AWS Marketplace 采购的应用程序。这一开发减轻了设置权限策略和云基础设施的艰巨任务，从而显着减少了传统上可能需要几个小时的部署时间。

在这套增强功能之前，手动配置这些必要的元素会给依赖外部供应商进行准确设置的买家带来潜在的漏洞。该公司在对新功能的解释中表示，通过 SaaS 快速启动，这种风险的可能性大大降低，因为它实现了大部分流程的自动化。

新功能配备了直观的分步指南，并拥有预配置的 AWS CloudFormation 模板。这些模板经过各自软件供应商和 AWS 的严格验证，确保系统配置符合 AWS 最新的安全策略和标准。

在 AWS Marketplace 中，消费者可以通过在搜索条件中实施特定标签来识别预先启用快速启动的应用程序。购买应用程序后，将出现一个按钮供客户设置其帐户。然后引导他们完成配置和启动过程。

从更广泛的角度来看，这项创新是整个技术领域持续趋势的一部分，即使用自动化或预配置的解决方案来简化流程并提高效率。例如，像AppMaster这样的公司提供no-code平台，可以显着简化 Web 和移动应用程序的开发过程。

与 SaaS Quick Launch 一样， AppMaster平台提供了可视化界面，让用户可以通过drag-and-drop过程创建应用程序，从而无需手动编码。这开创了直观数字解决方案的时代，为企业提供关键任务软件工具，允许无缝工作流程执行，而没有手动流程的传统障碍。