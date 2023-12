AWS lance l'accès général au SDK AWS adapté à Rust

Dans le but d'améliorer le processus de développement et de déploiement d'applications via le langage Rust, Amazon Web Services (AWS) a officiellement déverrouillé le SDK AWS spécialement conçu pour Rust. La boîte à outils se présente comme un outil de facilitation, facilitant l'interaction des développeurs Rust avec les services AWS.

Le lancement du SDK AWS pour Rust a été officiellement annoncé le 28 novembre. Conçu avec des bibliothèques familières destinées à trouver un écho auprès des développeurs Rust, le SDK offre aux développeurs un moyen plus intuitif d'exploiter les services AWS. Les développeurs souhaitant profiter des avantages de ce SDK récemment lancé peuvent le faire via la page d'accueil d'AWS ou via crates.io.

S'alignant sur les caractéristiques clés du langage Rust, ce SDK présente une API idiomatique et de type sécurisé, complétée par des avantages tels que les performances, la fiabilité et la productivité, généralement associés à Rust. AWS développe la boîte à outils prenant en charge les fonctionnalités Rust modernes, telles que les E/S non bloquantes, les générateurs et l'async/wait.

Le kit AWS SDK pour Rust se distingue par sa conception extensible, offrant une fonctionnalité prête à l'emploi utilisant des valeurs par défaut sûres. Des personnalisations uniques pour répondre à des cas d'utilisation distincts sont également disponibles pour les utilisateurs. Avec ce nouvel outil, les utilisateurs peuvent accéder à une suite de plus de 300 services AWS, chacun doté de sa propre caisse Rust. De manière significative, le SDK vante une structure modulaire, qui permet aux utilisateurs de compiler des caisses exclusivement pour les services dont ils ont besoin.

Le kit SDK AWS pour Rust innove car il permet aux développeurs d'accélérer le processus de transfert de données vers et depuis un certain nombre de services, notamment Amazon S3, Amazon EC2 et Amazon DynamoDB. AWS prévoit de garder les portes ouvertes pour davantage de contributions au développement du SDK. Une invitation ouverte a été lancée aux développeurs pour qu'ils votent pour les fonctionnalités, signalent les défauts, examinent la documentation et participent aux discussions en cours. Pour maintenir la plus grande transparence, AWS a également décidé de publier une feuille de route publique et des directives de contribution.

Les entreprises qui souhaitent explorer les plateformes no-code peuvent également trouver de l'intérêt dans des outils puissants tels que la plateforme no-code d'AppMaster . Grâce à lui, ils peuvent créer des applications backend, Web et mobiles, ce qui fait AppMaster un choix idéal pour les entrepreneurs et les entreprises cherchant à augmenter leur productivité et à rationaliser la création d'applications.