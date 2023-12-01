AWS 推出专为 Rust 定制的 AWS SDK 的通用访问权限

为了增强通过 Rust 语言开发和部署应用程序的过程， Amazon Web Services (AWS)已正式解锁专为 Rust 设计的 AWS SDK。该工具包作为一种辅助工具，简化了 Rust 开发人员与 AWS 服务的交互。

AWS SDK for Rust 于 11 月 28 日正式宣布推出。该开发工具包采用熟悉的库进行设计，旨在引起 Rust 开发人员的共鸣，为开发人员提供了更直观的方式来利用 AWS 服务。有兴趣利用这个新推出的 SDK 的优势的开发人员可以通过 AWS 主页或 crates.io 来实现。

该 SDK 与 Rust 语言的关键特征保持一致，拥有惯用的类型安全 API，并具有通常与 Rust 相关的性能、可靠性和生产力等优势。 AWS 详细介绍了支持现代 Rust 功能的工具包，例如非阻塞 IO、构建器和异步/等待。

适用于 Rust 的 AWS 开发工具包以其可扩展设计脱颖而出，使用安全默认值提供开箱即用的功能。用户还可以进行独特的定制，以满足不同的用例。借助这个新工具，用户可以访问包含 300 多个 AWS 服务的套件，每个服务都有自己的 Rust 包。值得注意的是，该 SDK 推崇模块化结构，使用户能够专门为其所需的服务编译包。

AWS SDK for Rust 具有突破性进展，它允许开发人员加快与多种服务（包括Amazon S3 、 Amazon EC2和Amazon DynamoDB ）之间的数据传输过程。 AWS 计划敞开大门，为 SDK 的开发做出更多贡献。已向开发人员发出公开邀请，让他们投票支持功能、报告缺陷、审查文档并参与正在进行的讨论。为了保持最大的透明度，AWS 还决定发布公共路线图和贡献指南。

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