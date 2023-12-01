🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

AWS 推出专为 Rust 定制的 AWS SDK 的通用访问权限

Dec 01, 2023
AWS 推出专为 Rust 定制的 AWS SDK 的通用访问权限

为了增强通过 Rust 语言开发和部署应用程序的过程， Amazon Web Services (AWS)已正式解锁专为 Rust 设计的 AWS SDK。该工具包作为一种辅助工具，简化了 Rust 开发人员与 AWS 服务的交互。

AWS SDK for Rust 于 11 月 28 日正式宣布推出。该开发工具包采用熟悉的库进行设计，旨在引起 Rust 开发人员的共鸣，为开发人员提供了更直观的方式来利用 AWS 服务。有兴趣利用这个新推出的 SDK 的优势的开发人员可以通过 AWS 主页或 crates.io 来实现。

该 SDK 与 Rust 语言的关键特征保持一致，拥有惯用的类型安全 API，并具有通常与 Rust 相关的性能、可靠性和生产力等优势。 AWS 详细介绍了支持现代 Rust 功能的工具包，例如非阻塞 IO、构建器和异步/等待。

适用于 Rust 的 AWS 开发工具包以其可扩展设计脱颖而出，使用安全默认值提供开箱即用的功能。用户还可以进行独特的定制，以满足不同的用例。借助这个新工具，用户可以访问包含 300 多个 AWS 服务的套件，每个服务都有自己的 Rust 包。值得注意的是，该 SDK 推崇模块化结构，使用户能够专门为其所需的服务编译包。

AWS SDK for Rust 具有突破性进展，它允许开发人员加快与多种服务（包括Amazon S3Amazon EC2Amazon DynamoDB ）之间的数据传输过程。 AWS 计划敞开大门，为 SDK 的开发做出更多贡献。已向开发人员发出公开邀请，让他们投票支持功能、报告缺陷、审查文档并参与正在进行的讨论。为了保持最大的透明度，AWS 还决定发布公共路线图和贡献指南。

希望探索no-code平台的公司也可能会发现AppMaster 的no-code平台等强大工具的价值。有了它，他们可以构建后端、Web 和移动应用程序，使AppMaster非常适合希望提高生产力和简化应用程序创建的企业家和企业。

相关帖子

Adobe 推出 Spectrum 2：面向多元化用户群的复兴设计系统
date Dec 12, 2023
Adobe 推出 Spectrum 2：面向多元化用户群的复兴设计系统
Adobe 最新发布的 Spectrum 2 旨在通过为其应用程序的未来增添一抹色彩来扩大其吸引力。
Design Web App
苹果在日记领域实现了巨大飞跃：在 iOS 17.2 中推出新的日记应用
date Dec 12, 2023
苹果在日记领域实现了巨大飞跃：在 iOS 17.2 中推出新的日记应用
作为最新软件版本 iOS 17.2 的一部分，科技巨头苹果推出了 Journal 应用程序。现在的官方应用程序旨在激发用户记录生活事件和经历。
IOS Automation Mobile App
Atlassian 将人工智能融入其云产品中，以促进人机交互协作
date Dec 12, 2023
Atlassian 将人工智能融入其云产品中，以促进人机交互协作
作为一项重大举措，Atlassian 在整个云平台上推出了人工智能功能，从而提升了用户体验。
Automation AI Software
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实