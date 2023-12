AWS lança acesso geral do AWS SDK personalizado para Rust

Em um esforço para aprimorar o processo de desenvolvimento e implantação de aplicativos por meio da linguagem Rust, Amazon Web Services (AWS) desbloqueou oficialmente o AWS SDK projetado especificamente para Rust. O kit de ferramentas vem como uma ferramenta de facilitação, facilitando a interação dos desenvolvedores Rust com os serviços AWS.

O lançamento do AWS SDK para Rust foi anunciado oficialmente em 28 de novembro. Projetado com bibliotecas familiares que visam atrair os desenvolvedores do Rust, o SDK fornece aos desenvolvedores um meio mais intuitivo de aproveitar os serviços da AWS. Os desenvolvedores interessados ​​em aproveitar os benefícios deste SDK recém-lançado podem fazê-lo através da página inicial da AWS ou através do crates.io.

Alinhando-se com as principais características da linguagem Rust, este SDK exibe uma API idiomática e de tipo seguro, complementada com benefícios como desempenho, confiabilidade e produtividade, normalmente associados ao Rust. A AWS elabora o kit de ferramentas que oferece suporte a recursos modernos do Rust, como IO sem bloqueio, construtores e assíncrono/espera.

O AWS SDK for Rust se destaca por seu design extensível, oferecendo funcionalidade pronta para uso usando padrões seguros. Personalizações exclusivas para atender a casos de uso distintos também estão disponíveis para os usuários. Com esta nova ferramenta, os usuários podem obter acesso a um conjunto de mais de 300 serviços AWS, cada um com sua própria caixa Rust. Significativamente, o SDK elogia uma estrutura modular, que permite aos usuários compilar caixas exclusivamente para os serviços de que necessitam.

O AWS SDK for Rust é inovador, pois permite que os desenvolvedores agilizem o processo de transferência de dados de e para vários serviços, incluindo Amazon S3, Amazon EC2 e Amazon DynamoDB. A AWS está planejando manter as portas abertas para mais contribuições para o desenvolvimento do SDK. Um convite aberto foi estendido aos desenvolvedores para votarem em recursos, relatarem defeitos, revisarem a documentação e participarem das discussões em andamento. Para manter a máxima transparência, a AWS também decidiu publicar um roteiro público e diretrizes de contribuição.

