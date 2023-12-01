AWS запускает общий доступ к AWS SDK, специально разработанному для Rust

Стремясь улучшить процесс разработки и развертывания приложений с помощью языка Rust, Amazon Web Services (AWS) официально выпустила AWS SDK, специально разработанный для Rust. Этот набор инструментов представляет собой инструмент упрощения взаимодействия разработчиков Rust с сервисами AWS.

О выпуске AWS SDK для Rust было официально объявлено 28 ноября. Разработанный на основе знакомых библиотек, которые призваны найти отклик у разработчиков Rust, SDK предоставляет разработчикам более интуитивно понятные средства использования сервисов AWS. Разработчики, заинтересованные в использовании преимуществ этого недавно выпущенного SDK, могут сделать это через домашнюю страницу AWS или через crates.io.

Соответствуя ключевым особенностям языка Rust, этот SDK демонстрирует идиоматический типобезопасный API, дополненный такими преимуществами, как производительность, надежность и производительность, обычно ассоциируемыми с Rust. AWS разрабатывает набор инструментов, поддерживающий современные функции Rust, такие как неблокирующий ввод-вывод, сборщики и async/await.

AWS SDK для Rust отличается расширяемой конструкцией, предоставляющей готовые функциональные возможности с использованием безопасных настроек по умолчанию. Пользователям также доступны уникальные настройки для различных вариантов использования. С помощью этого нового инструмента пользователи могут получить доступ к набору из более чем 300 сервисов AWS, каждый из которых имеет собственный контейнер Rust. Примечательно, что SDK хвалит модульную структуру, которая позволяет пользователям компилировать крейты исключительно для тех сервисов, которые им необходимы.

AWS SDK для Rust открывает новые горизонты, поскольку позволяет разработчикам ускорить процесс передачи данных в/из ряда сервисов, включая Amazon S3, Amazon EC2 и Amazon DynamoDB. AWS планирует держать двери открытыми для дальнейшего участия в разработке SDK. Разработчикам было предоставлено открытое приглашение голосовать за функции, сообщать о дефектах, просматривать документацию и принимать участие в текущих обсуждениях. Чтобы обеспечить максимальную прозрачность, AWS также решила опубликовать общедоступную дорожную карту и рекомендации по участию.

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