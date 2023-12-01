AWS, Rust'a Özel AWS SDK'ya Genel Erişimi Başlattı

Amazon Web Services (AWS), Rust dili aracılığıyla uygulama geliştirme ve dağıtma sürecini geliştirmek amacıyla, Rust için özel olarak tasarlanmış AWS SDK'nın kilidini resmi olarak açtı. Araç seti, Rust geliştiricilerinin AWS hizmetleriyle etkileşimini kolaylaştıran bir kolaylaştırma aracı olarak geliyor.

Rust için AWS SDK'nın lansmanı 28 Kasım'da resmi olarak duyuruldu. Rust geliştiricilerinin ilgisini çekmeyi amaçlayan tanıdık kitaplıklarla tasarlanan SDK, geliştiricilere AWS hizmetlerinden yararlanmaları için daha sezgisel bir araç sunuyor. Yeni başlatılan bu SDK'nın avantajlarından yararlanmak isteyen geliştiriciler bunu AWS ana sayfası veya Crates.io aracılığıyla yapabilirler.

Rust dilinin temel özellikleriyle uyumlu olan bu SDK, tipik olarak Rust ile ilişkilendirilen performans, güvenilirlik ve üretkenlik gibi avantajlarla tamamlanan, deyimsel, tür açısından güvenli bir API sunar. AWS, engellemeyen IO, inşaatçılar ve eşzamansız/bekleme gibi modern Rust özelliklerini destekleyen araç setini ayrıntılı olarak ele alıyor.

AWS SDK for Rust, genişletilebilir tasarımıyla öne çıkıyor ve güvenli varsayılanları kullanarak kullanıma hazır bir işlevsellik sunuyor. Kullanıcılar için farklı kullanım durumlarına hitap edecek benzersiz özelleştirmeler de mevcuttur. Bu yeni araçla kullanıcılar, her biri kendi Rust kasasıyla donatılmış 300'den fazla AWS hizmetinden oluşan bir pakete erişim kazanabilir. SDK'nın, kullanıcılara yalnızca ihtiyaç duydukları hizmetler için kasalar derleme olanağı tanıyan modüler yapıyı övmesi dikkat çekicidir.

AWS SDK for Rust, geliştiricilerin Amazon S3, Amazon EC2 ve Amazon DynamoDB dahil olmak üzere çeşitli hizmetlere veri aktarımı sürecini hızlandırmasına olanak tanıdığından çığır açıyor. AWS, SDK'nın geliştirilmesine yönelik daha fazla katkı için kapıları açık tutmayı planlıyor. Geliştiricilere, özelliklere oy vermeleri, kusurları bildirmeleri, belgeleri incelemeleri ve devam eden tartışmalara katılmaları için açık bir davet gönderildi. AWS, şeffaflığı en üst seviyede tutmak için halka açık bir yol haritası ve katkı yönergeleri yayınlamaya da karar verdi.

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