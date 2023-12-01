تطلق AWS الوصول العام إلى AWS SDK المصمم خصيصًا لـ Rust

في محاولة لتعزيز عملية تطوير ونشر التطبيقات عبر لغة Rust، قامت Amazon Web Services (AWS) رسميًا بفتح AWS SDK المصمم خصيصًا لـ Rust. تأتي مجموعة الأدوات كأداة تسهيل، مما يسهل تفاعل مطوري Rust مع خدمات AWS.

تم الإعلان رسميًا عن إطلاق AWS SDK for Rust في 28 نوفمبر. تم تصميم SDK باستخدام مكتبات مألوفة تهدف إلى استقطاب مطوري Rust، وتوفر للمطورين وسائل أكثر سهولة للاستفادة من خدمات AWS. يمكن للمطورين المهتمين بالاستفادة من مزايا SDK التي تم إطلاقها حديثًا القيام بذلك عبر صفحة AWS الرئيسية أو من خلال crates.io.

بالتوافق مع السمات الرئيسية للغة Rust، تتميز مجموعة SDK هذه بواجهة برمجة تطبيقات اصطلاحية وآمنة للنوع، تكتمل بمزايا مثل الأداء والموثوقية والإنتاجية، والتي ترتبط عادةً بـ Rust. تشرح AWS بالتفصيل مجموعة الأدوات التي تدعم ميزات Rust الحديثة، مثل عمليات الإدخال والإخراج غير المحظورة والمنشئين وعدم المزامنة/الانتظار.

تتميز AWS SDK for Rust بتصميمها القابل للتوسيع، مما يوفر وظائف خارج الصندوق باستخدام الإعدادات الافتراضية الآمنة. تتوفر أيضًا للمستخدمين تخصيصات فريدة لتلبية حالات الاستخدام المميزة. باستخدام هذه الأداة الجديدة، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعة تضم أكثر من 300 خدمة من خدمات AWS، تُمنح كل منها صندوق Rust الخاص بها. ومن الجدير بالذكر أن SDK يشيد بالبنية المعيارية التي تمكن المستخدمين من تجميع الصناديق حصريًا للخدمات التي يحتاجونها.

إن AWS SDK for Rust يكسر الحواجز لأنه يسمح للمطورين بتسريع عملية نقل البيانات من وإلى عدد من الخدمات، بما في ذلك Amazon S3 و Amazon EC2 و Amazon DynamoDB. تخطط AWS لإبقاء الأبواب مفتوحة لمزيد من المساهمات في تطوير SDK. تم توجيه دعوة مفتوحة للمطورين للتصويت على الميزات والإبلاغ عن العيوب ومراجعة الوثائق والمشاركة في المناقشات الجارية. وللحفاظ على أقصى قدر من الشفافية، قررت AWS أيضًا نشر خريطة طريق عامة وإرشادات للمساهمة.

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