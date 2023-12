AWS uruchamia ogólny dostęp do pakietu AWS SDK dostosowanego do języka Rust

W celu usprawnienia procesu tworzenia i wdrażania aplikacji za pośrednictwem języka Rust, Amazon Web Services (AWS) oficjalnie odblokowało pakiet AWS SDK zaprojektowany specjalnie dla Rust. Zestaw narzędzi jest narzędziem ułatwiającym interakcję programistów Rust z usługami AWS.

Premierę pakietu AWS SDK dla Rust ogłoszono oficjalnie 28 listopada. Zaprojektowany przy użyciu znanych bibliotek, które mają na celu współpracować z programistami Rust, SDK zapewnia programistom bardziej intuicyjne sposoby korzystania z usług AWS. Programiści zainteresowani skorzystaniem z zalet tego nowo uruchomionego pakietu SDK mogą to zrobić za pośrednictwem strony głównej AWS lub witryny crates.io.

Dostosowując się do kluczowych cech języka Rust, ten zestaw SDK oferuje idiomatyczne, bezpieczne dla typów API, uzupełnione korzyściami takimi jak wydajność, niezawodność i produktywność, zwykle kojarzonymi z Rust. AWS rozwija zestaw narzędzi obsługujący nowoczesne funkcje Rusta, takie jak nieblokujące operacje we/wy, konstruktory i async/await.

AWS SDK dla Rust wyróżnia się rozszerzalną konstrukcją, zapewniając gotową funkcjonalność przy użyciu bezpiecznych ustawień domyślnych. Użytkownicy mają również dostęp do unikalnych dostosowań dostosowanych do różnych przypadków użycia. Dzięki temu nowemu narzędziu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pakietu ponad 300 usług AWS, z których każda ma własną skrzynkę Rust. Co istotne, SDK chwali modułową strukturę, która umożliwia użytkownikom tworzenie skrzynek wyłącznie pod kątem potrzebnych im usług.

Pakiet AWS SDK dla Rust stanowi przełom, ponieważ pozwala programistom przyspieszyć proces przesyłania danych do i z wielu usług, w tym Amazon S3, Amazon EC2 i Amazon DynamoDB. AWS planuje pozostawić otwarte drzwi dla większego wkładu w rozwój SDK. Wystosowano otwarte zaproszenie do programistów, aby mogli głosować na funkcje, zgłaszać defekty, przeglądać dokumentację i brać udział w toczących się dyskusjach. Aby zachować maksymalną przejrzystość, AWS zdecydowało się również opublikować publiczny plan działania i wytyczne dotyczące wkładu.

