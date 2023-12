AWS lancia l'accesso generale all'SDK AWS su misura per Rust

Nel tentativo di migliorare il processo di sviluppo e distribuzione di applicazioni tramite il linguaggio Rust, Amazon Web Services (AWS) ha ufficialmente sbloccato l'SDK AWS appositamente progettato per Rust. Il toolkit si presenta come uno strumento di facilitazione, facilitando l'interazione degli sviluppatori Rust con i servizi AWS.

Il lancio dell'SDK AWS per Rust è stato annunciato ufficialmente il 28 novembre. Progettato con librerie familiari che mirano a entrare in sintonia con gli sviluppatori Rust, l'SDK fornisce agli sviluppatori uno strumento più intuitivo per sfruttare i servizi AWS. Gli sviluppatori interessati a sfruttare i vantaggi di questo SDK appena lanciato possono farlo tramite la home page di AWS o tramite crates.io.

Allineandosi con le caratteristiche chiave del linguaggio Rust, questo SDK sfoggia un'API idiomatica e indipendente dai tipi, integrata da vantaggi come prestazioni, affidabilità e produttività, tipicamente associati a Rust. AWS elabora il toolkit che supporta le moderne funzionalità di Rust, come IO non bloccante, builder e async/await.

L'SDK AWS per Rust si distingue per il suo design estensibile, offrendo funzionalità pronte all'uso utilizzando impostazioni predefinite sicure. Per gli utenti sono disponibili anche personalizzazioni uniche per soddisfare casi d'uso distinti. Con questo nuovo strumento, gli utenti possono accedere a una suite di oltre 300 servizi AWS, ciascuno dotato del proprio pacchetto Rust. Significativamente, l'SDK loda una struttura modulare, che consente agli utenti di compilare pacchetti esclusivamente per i servizi di cui hanno bisogno.

L'SDK AWS per Rust è innovativo poiché consente agli sviluppatori di accelerare il processo di trasferimento dei dati da e verso una serie di servizi, tra cui Amazon S3, Amazon EC2 e Amazon DynamoDB. AWS prevede di mantenere le porte aperte per ulteriori contributi allo sviluppo dell'SDK. È stato esteso un invito aperto agli sviluppatori affinché votino le funzionalità, segnalino difetti, rivedano la documentazione e prendano parte alle discussioni in corso. Per mantenere la massima trasparenza, AWS ha deciso inoltre di pubblicare una roadmap pubblica e linee guida per i contributi.

