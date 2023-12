AWS lanceert algemene toegang tot AWS SDK op maat gemaakt voor roest

In een poging om het proces van het ontwikkelen en implementeren van applicaties via de Rust-taal te verbeteren, heeft Amazon Web Services (AWS) officieel de AWS SDK ontgrendeld die speciaal voor Rust is ontworpen. De toolkit wordt geleverd als een faciliterende tool, die de interactie van Rust-ontwikkelaars met AWS-services vergemakkelijkt.

De lancering van de AWS SDK voor Rust werd officieel aangekondigd op 28 november. De SDK is ontworpen met bekende bibliotheken die resoneren met Rust-ontwikkelaars en biedt ontwikkelaars een meer intuïtieve manier om AWS-services te benutten. Ontwikkelaars die geïnteresseerd zijn in het profiteren van de voordelen van deze nieuw gelanceerde SDK kunnen dit doen via de AWS-startpagina of via kratten.io.

Deze SDK sluit aan bij de belangrijkste kenmerken van de Rust-taal en pronkt met een idiomatische, typeveilige API, aangevuld met voordelen zoals prestaties, betrouwbaarheid en productiviteit, die doorgaans worden geassocieerd met Rust. AWS borduurt voort op de toolkit die moderne Rust-functies ondersteunt, zoals niet-blokkerende IO, builders en async/await.

De AWS SDK voor Rust valt op door zijn uitbreidbare ontwerp en levert kant-en-klare functionaliteit met behulp van veilige standaardinstellingen. Unieke aanpassingen om tegemoet te komen aan verschillende gebruiksscenario's zijn ook beschikbaar voor de gebruikers. Met deze nieuwe tool kunnen gebruikers toegang krijgen tot een suite van meer dan 300 AWS-services, elk voorzien van een eigen Rust-krat. Het is veelbetekenend dat de SDK een modulaire structuur prijst, die gebruikers in staat stelt kratten samen te stellen exclusief voor de diensten die ze nodig hebben.

De AWS SDK voor Rust is baanbrekend omdat het ontwikkelaars in staat stelt het gegevensoverdrachtproces van en naar een aantal services te versnellen, waaronder Amazon S3, Amazon EC2 en Amazon DynamoDB. AWS is van plan de deuren open te houden voor meer bijdragen aan de ontwikkeling van de SDK. Er is een open uitnodiging gestuurd naar ontwikkelaars om op functies te stemmen, defecten te melden, de documentatie te bekijken en deel te nemen aan de lopende discussies. Om de grootst mogelijke transparantie te behouden, heeft AWS ook besloten een openbare routekaart en bijdragerichtlijnen te publiceren.

