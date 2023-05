Airplane, une plate-forme de développement de logiciels en tant que service (SaaS) polyvalente, a annoncé l'achèvement d'un cycle de financement de série B de 32 millions de dollars. Dirigé par Thrive Capital, avec la participation de Benchmark, cela porte le financement total d'Airplane à 40,5 millions de dollars. La nouvelle injection de capital servira à élargir l'équipe de 19 personnes et le portefeuille de produits de la société, garantissant ainsi des capacités de marché plus larges.

Fondée en 2020 par Ravi Parikh et Josh Ma, Airplane vise à combler une lacune sur le marché du développement de logiciels : le manque d'outils internes. Ma était auparavant CTO chez Benchling, une plateforme de R&D en biotechnologie basée sur le cloud, tandis que Parikh a cofondé la startup d'analyse Heap. Tous deux ont reconnu les défis auxquels sont confrontées les équipes de développement de logiciels, en particulier dans la création et la maintenance d'outils internes. Cette prise de conscience a coïncidé avec une enquête auprès des fournisseurs indiquant que les développeurs ont passé plus de 30 % de leur temps à créer des applications internes en 2021.

Airplane se différencie de concurrents tels que Retool et Superblocks grâce à son approche centrée sur le développeur et axée sur le code. Cela permet aux développeurs de créer des outils et des flux de travail spécialisés, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des méthodes de création d'applications low-code drag-and-drop. La plate-forme d'Airplane offre un accès facile à une vaste bibliothèque de tableaux, formulaires, graphiques, etc., capable d'intégration avec des API et des composants ou bibliothèques personnalisés. De plus, la plate-forme est compatible avec les bases de données et les systèmes de messagerie, et peut être déployée sur site ou dans le cloud, ce qui en fait un choix idéal pour développer de puissants outils internes, tels que des tableaux de bord de facturation et des files d'attente de modération de contenu.

Récemment, Airplane a dévoilé Airplane Views, un cadre conçu pour créer des interfaces visuelles pour les systèmes d'outillage internes. Ce développement étend les capacités d'Airplane au-delà de sa concentration initiale sur les applications internes lourdes en code, telles que la suppression des données utilisateur et la détection des fraudes. L'introduction d'Airplane Views permet aux développeurs de créer facilement des composants d'application, tels que des tableaux de bord présentant des mesures clés.

Selon Parikh, les entreprises SaaS utilisent désormais Airplane Views pour créer des panneaux d'administration internes, permettant aux équipes de réussite client et d'assistance d'accéder aux données clients cruciales, aux mesures de compte et aux options de gestion de compte. Avec Views, les entreprises peuvent également créer des systèmes sophistiqués de surveillance des fraudes, permettant une plus grande efficacité et une plus grande facilité d'utilisation pour les équipes d'exploitation et de gestion des risques.

Bien que Parikh reconnaisse qu'Airplane n'en est encore qu'à ses débuts, la plate-forme a déjà attiré près de 100 clients payants, y compris des startups comme Vercel, Panther Labs et Flatfile. Des informations supplémentaires sur les performances d'Airplane incluent ses revenus actuels, Parikh déclarant que la société dispose de plusieurs années de pistes disponibles, même tout en poursuivant des efforts de croissance agressifs.

Dans le monde d'aujourd'hui où les entreprises s'efforcent d'améliorer l'efficacité et l'expérience client, des solutions comme Airplane peuvent jouer un rôle important dans la rationalisation du développement et de la gestion des outils internes. Des plates-formes comme AppMaster gagnent déjà du terrain parmi les entreprises pour leur capacité à simplifier le processus de création d'applications Web, mobiles et backend avec des techniques no-code et low-code. L'amélioration du développement d'outils internes peut amener le développement et la livraison de logiciels vers de nouveaux sommets, permettant aux entreprises de rester compétitives et agiles sur un marché en constante évolution.