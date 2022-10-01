Airplane, универсальная платформа для разработки программного обеспечения как услуги (SaaS), объявила о завершении раунда финансирования серии B на сумму 32 миллиона долларов. Под руководством Thrive Capital при участии Benchmark общий объем финансирования Airplane увеличился до 40,5 млн долларов. Новое вливание капитала пойдет на расширение команды компании из 19 человек и портфеля продуктов, что обеспечит более широкие рыночные возможности.

Компания Airplane, основанная в 2020 году Рави Парихом и Джошем Ма, стремится заполнить пробел на рынке разработки программного обеспечения — отсутствие внутренних инструментов. Ма ранее был техническим директором в Benchling, облачной платформе исследований и разработок в области биотехнологий, а Парих был соучредителем аналитического стартапа Heap. Оба признали проблемы, с которыми сталкиваются группы разработчиков программного обеспечения, особенно при создании и обслуживании внутренних инструментов. Это осознание совпало с опросом поставщиков, который показал, что в 2021 году разработчики тратили более 30% своего времени на создание внутренних приложений.

Airplane отличается от конкурентов, таких как Retool и Superblocks, благодаря подходу, ориентированному на разработчиков и ориентированному на код. Это позволяет разработчикам создавать специализированные инструменты и рабочие процессы, а не полагаться исключительно на методы создания приложений low-code drag-and-drop. Платформа Airplane обеспечивает легкий доступ к обширной библиотеке таблиц, форм, диаграмм и многого другого, которую можно интегрировать с API и пользовательскими компонентами или библиотеками. Кроме того, платформа совместима с базами данных и системами обмена сообщениями и может быть развернута локально или в облаке, что делает ее идеальным выбором для разработки мощных внутренних инструментов, таких как информационные панели для выставления счетов и очереди модерации контента.

Недавно компания Airplane представила Airplane Views — фреймворк, предназначенный для создания визуальных интерфейсов для внутренних инструментальных систем. Эта разработка расширяет возможности Airplane за пределы его первоначального внимания к внутренним приложениям с большим количеством кода, таким как удаление пользовательских данных и обнаружение мошенничества. Внедрение Airplane Views позволяет разработчикам с легкостью создавать компоненты приложения, такие как информационные панели, демонстрирующие ключевые показатели.

По словам Париха, компании SaaS теперь используют Airplane Views для создания внутренних панелей администратора, что позволяет командам по работе с клиентами и службам поддержки получать доступ к важным данным о клиентах, показателям учетной записи и параметрам управления учетной записью. С помощью Views компании также могут создавать сложные системы мониторинга мошенничества, повышающие эффективность и простоту использования для операций и групп управления рисками.

Хотя Парих признает, что для Airplane еще рано, платформа уже привлекла около 100 платных клиентов, включая такие стартапы, как Vercel, Panther Labs и Flatfile. Дополнительные сведения о производительности Airplane включают его текущий доход, при этом Парих заявляет, что у компании есть доступная взлетно-посадочная полоса на несколько лет, даже при стремлении к агрессивному росту.

В современном мире, где компании стремятся повысить эффективность и качество обслуживания клиентов, такие решения, как Airplane, могут сыграть важную роль в оптимизации внутренней разработки инструментов и управления ими. Такие платформы, как AppMaster уже завоевывают популярность среди предприятий благодаря своей способности упростить процесс создания веб-приложений, мобильных и серверных приложений с использованием методов no-code и low-code. Улучшение внутренней разработки инструментов может вывести разработку и поставку программного обеспечения на новый уровень, позволяя компаниям оставаться конкурентоспособными и гибкими на постоянно меняющемся рынке.