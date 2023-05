Airplane, una versatile piattaforma di sviluppo software-as-a-service (SaaS), ha annunciato il completamento di un round di finanziamento di serie B da 32 milioni di dollari. Guidato da Thrive Capital, con la partecipazione di Benchmark, questo aumenta il finanziamento totale di Airplane a $ 40,5 milioni. La nuova iniezione di capitale andrà ad espandere il team di 19 persone e il portafoglio di prodotti dell'azienda, garantendo maggiori capacità di mercato.

Fondata nel 2020 da Ravi Parikh e Josh Ma, Airplane mira a colmare una lacuna nel mercato dello sviluppo software: la mancanza di strumenti interni. Ma è stata in precedenza CTO presso Benchling, una piattaforma di ricerca e sviluppo biotecnologica basata su cloud, mentre Parikh ha co-fondato la startup di analisi Heap. Entrambi hanno riconosciuto le sfide affrontate dai team di sviluppo software, in particolare nella creazione e manutenzione degli strumenti interni. Questa realizzazione ha coinciso con un sondaggio tra i fornitori che riportava che gli sviluppatori hanno trascorso oltre il 30% del loro tempo a costruire app interne nel 2021.

Airplane si differenzia da concorrenti come Retool e Superblocks grazie al suo approccio incentrato sullo sviluppatore e basato sul codice. Ciò consente agli sviluppatori di creare strumenti e flussi di lavoro specializzati, piuttosto che affidarsi esclusivamente a metodi di creazione di applicazioni low-code drag-and-drop. La piattaforma di Airplane offre un facile accesso a una vasta libreria di tabelle, moduli, grafici e altro ancora, in grado di integrarsi con API e componenti o librerie personalizzati. Inoltre, la piattaforma è compatibile con database e sistemi di messaggistica e può essere implementata on-premise o nel cloud, rendendola la scelta ideale per lo sviluppo di potenti strumenti interni, come dashboard di fatturazione e code di moderazione dei contenuti.

Di recente, Airplane ha presentato Airplane Views, un framework progettato per la creazione di interfacce visive per sistemi di strumenti interni. Questo sviluppo espande le capacità di Airplane oltre il suo focus iniziale su app interne ad alto contenuto di codice, come l'eliminazione dei dati degli utenti e il rilevamento delle frodi. L'introduzione di Airplane Views consente agli sviluppatori di creare facilmente componenti di app, come dashboard che mostrano le metriche chiave.

Secondo Parikh, le aziende SaaS stanno ora utilizzando Airplane Views per creare pannelli di amministrazione interni, consentendo ai team di assistenza e successo dei clienti di accedere a dati cruciali sui clienti, metriche dell'account e opzioni di gestione dell'account. Con Views, le aziende possono anche creare sofisticati sistemi di monitoraggio delle frodi, consentendo una maggiore efficienza e facilità d'uso per le operazioni e i team di gestione del rischio.

Sebbene Parikh riconosca che è ancora agli inizi per Airplane, la piattaforma ha già raccolto quasi 100 clienti paganti, tra cui startup come Vercel, Panther Labs e Flatfile. Ulteriori approfondimenti sulle prestazioni di Airplane includono le sue entrate attuali, con Parikh che afferma che la società ha a disposizione diversi anni di pista, anche mentre persegue sforzi di crescita aggressivi.

Nel mondo di oggi, in cui le aziende si sforzano di migliorare l'efficienza e l'esperienza del cliente, soluzioni come Airplane possono svolgere un ruolo significativo nella razionalizzazione dello sviluppo e della gestione degli strumenti interni. Piattaforme come AppMaster stanno già guadagnando terreno tra le aziende per la loro capacità di semplificare il processo di creazione di applicazioni web, mobili e back-end con tecniche no-code e low-code. Migliorare lo sviluppo degli strumenti interni può portare lo sviluppo e la consegna del software a nuovi livelli, consentendo alle aziende di rimanere competitive e agili in un mercato in continua evoluzione.