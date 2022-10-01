多功能软件即服务 (SaaS) 开发平台 Airplane 宣布完成 3200 万美元的 B 轮融资。在 Thrive Capital 的牵头和 Benchmark 的参与下，Airplane 的总融资额增至 4050 万美元。新的注资将用于扩大公司 19 人的强大团队和产品组合，确保更广阔的市场能力。

Airplane 由 Ravi Parikh 和 Josh Ma 于 2020 年创立，旨在填补软件开发市场的空白——缺乏内部工具。 Ma 之前是基于云的生物技术研发平台 Benchling 的首席技术官，而 Parikh 是分析初创公司 Heap 的联合创始人。两人都认识到软件开发团队面临的挑战，尤其是在创建和维护内部工具方面。这一认识与供应商调查报告相吻合，该调查报告称开发人员在 2021 年花费了超过 30% 的时间来构建内部应用程序。

Airplane 通过其以开发人员为中心、代码优先的方法将自己与 Retool 和 Superblocks 等竞争对手区分开来。这允许开发人员构建专门的工具和工作流程，而不是仅仅依赖于low-code 、 drag-and-drop应用程序创建方法。 Airplane 的平台提供了对大量表格、表格、图表等的轻松访问，能够与 API 和自定义组件或库集成。此外，该平台与数据库和消息系统兼容，可以部署在本地或云端，使其成为开发强大的内部工具（例如计费仪表板和内容审核队列）的理想选择。

最近，Airplane 发布了 Airplane Views，这是一个为内部工具系统设计可视化界面的框架。这一发展扩展了 Airplane 的能力，超越了最初专注于代码密集型内部应用程序的范围，例如用户数据删除和欺诈检测。 Airplane Views 的引入使开发人员能够轻松创建应用程序组件，例如显示关键指标的仪表板。

根据 Parikh 的说法，SaaS 公司现在正在使用 Airplane Views 构建内部管理面板，使客户成功和支持团队能够访问关键的客户数据、账户指标和账户管理选项。借助 Views，公司还可以创建复杂的欺诈监控系统，从而提高运营和风险管理团队的效率和易用性。

尽管 Parikh 承认 Airplane 还处于早期阶段，但该平台已经吸引了近 100 名付费客户，其中包括 Vercel、Panther Labs 和 Flatfile 等初创公司。对 Airplane 业绩的其他见解包括其当前收入，Parikh 表示该公司有多年可用的跑道，即使在追求积极的增长努力时也是如此。

在公司努力提高效率和客户体验的当今世界，像 Airplane 这样的解决方案可以在简化内部工具开发和管理方面发挥重要作用。像AppMaster这样的平台已经在企业中获得关注，因为它们能够使用no-code和low-code技术简化构建 Web、移动和后端应用程序的过程。加强内部工具开发可以将软件开发和交付提升到新的高度，使企业能够在不断变化的市场中保持竞争力和敏捷性。