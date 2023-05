A Airplane, uma plataforma versátil de desenvolvimento de software como serviço (SaaS), anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento da Série B de US$ 32 milhões. Liderado pela Thrive Capital, com participação da Benchmark, isso aumenta o financiamento total da Airplane para US$ 40,5 milhões. A nova injeção de capital irá expandir a equipe de 19 pessoas e o portfólio de produtos da empresa, garantindo capacidades de mercado mais amplas.

Fundada em 2020 por Ravi Parikh e Josh Ma, a Airplane visa preencher uma lacuna no mercado de desenvolvimento de software - a falta de ferramentas internas. Ma foi anteriormente CTO da Benchling, uma plataforma de pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia baseada em nuvem, enquanto Parikh foi cofundador da startup de análise Heap. Ambos reconheceram os desafios enfrentados pelas equipes de desenvolvimento de software, principalmente na criação e manutenção de ferramentas internas. Essa percepção coincidiu com uma pesquisa de fornecedores relatando que os desenvolvedores gastaram mais de 30% de seu tempo construindo aplicativos internos em 2021.

O Airplane se diferencia de concorrentes como Retool e Superblocks por meio de sua abordagem centrada no desenvolvedor e que prioriza o código. Isso permite que os desenvolvedores criem ferramentas e fluxos de trabalho especializados, em vez de depender apenas de métodos de criação de aplicativos low-code drag-and-drop. A plataforma do Airplane fornece acesso fácil a uma vasta biblioteca de tabelas, formulários, gráficos e muito mais, capaz de integração com APIs e componentes ou bibliotecas personalizados. Além disso, a plataforma é compatível com bancos de dados e sistemas de mensagens e pode ser implantada no local ou na nuvem, tornando-a uma escolha ideal para o desenvolvimento de ferramentas internas poderosas, como painéis de cobrança e filas de moderação de conteúdo.

Recentemente, a Airplane revelou o Airplane Views, uma estrutura projetada para criar interfaces visuais para sistemas de ferramentas internas. Esse desenvolvimento expande os recursos do Airplane além de seu foco inicial em aplicativos internos com muitos códigos, como exclusão de dados do usuário e detecção de fraudes. A introdução do Airplane Views permite que os desenvolvedores criem componentes de aplicativos com facilidade, como painéis que mostram as principais métricas.

De acordo com Parikh, as empresas SaaS agora estão usando o Airplane Views para construir painéis administrativos internos, permitindo que as equipes de suporte e sucesso do cliente acessem dados cruciais do cliente, métricas de conta e opções de gerenciamento de conta. Com o Views, as empresas também podem criar sistemas sofisticados de monitoramento de fraudes, permitindo maior eficiência e facilidade de uso para as equipes de operações e gerenciamento de riscos.

Embora Parikh reconheça que ainda é cedo para o Airplane, a plataforma já conquistou quase 100 clientes pagantes, incluindo startups como Vercel, Panther Labs e Flatfile. Informações adicionais sobre o desempenho da Airplane incluem sua receita atual, com Parikh afirmando que a empresa tem vários anos de pista disponíveis, mesmo enquanto busca empreendimentos de crescimento agressivos.

No mundo de hoje, onde as empresas se esforçam para melhorar a eficiência e a experiência do cliente, soluções como o Airplane podem desempenhar um papel significativo na simplificação do desenvolvimento e gerenciamento de ferramentas internas. Plataformas como AppMaster já estão ganhando força entre as empresas por sua capacidade de simplificar o processo de criação de aplicativos web, móveis e de back-end com técnicas no-code e low-code. Aprimorar o desenvolvimento interno de ferramentas pode levar o desenvolvimento e a entrega de software a novos patamares, permitindo que as empresas permaneçam competitivas e ágeis em um mercado em constante evolução.