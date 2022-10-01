Çok yönlü bir hizmet olarak yazılım (SaaS) geliştirme platformu olan Airplane, 32 milyon dolarlık B Serisi finansman turunun tamamlandığını duyurdu. Benchmark'ın katılımıyla Thrive Capital liderliğindeki bu, Airplane'in toplam fonunu 40,5 milyon dolara çıkarıyor. Yeni sermaye enjeksiyonu, şirketin 19 kişilik ekibini ve ürün portföyünü genişletmeye ve daha geniş pazar yetenekleri sağlamaya gidecek.

2020 yılında Ravi Parikh ve Josh Ma tarafından kurulan Airplane, yazılım geliştirme pazarındaki bir boşluğu, yani dahili araçların eksikliğini doldurmayı hedefliyor. Ma daha önce bulut tabanlı bir biyoteknoloji Ar-Ge platformu olan Benchling'de CTO iken, Parikh analitik girişimi Heap'in kurucu ortağıydı. Her ikisi de, yazılım geliştirme ekiplerinin, özellikle dahili araçları oluşturma ve sürdürmede karşılaştığı zorlukların farkındaydı. Bu farkındalık, geliştiricilerin 2021'de zamanlarının %30'undan fazlasını dahili uygulamalar oluşturmak için harcadıklarını bildiren bir satıcı anketiyle aynı zamana denk geldi.

Airplane, geliştirici merkezli, önce kod yaklaşımıyla kendisini Retool ve Superblocks gibi rakiplerinden ayırır. Bu, geliştiricilerin yalnızca low-code, drag-and-drop uygulama oluşturma yöntemlerine güvenmek yerine özel araçlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanır. Airplane'in platformu, API'ler ve özel bileşenler veya kitaplıklarla entegrasyon yeteneğine sahip, tablolar, formlar, grafikler ve daha fazlasını içeren geniş bir kitaplığa kolay erişim sağlar. Ek olarak, platform veritabanları ve mesajlaşma sistemleriyle uyumludur ve kurum içinde veya bulutta konuşlandırılabilir, bu da onu fatura panoları ve içerik denetleme kuyrukları gibi güçlü dahili araçlar geliştirmek için ideal bir seçim haline getirir.

Yakın zamanda Airplane, dahili takımlama sistemleri için görsel arayüzler oluşturmak için tasarlanmış bir çerçeve olan Airplane Views'ı tanıttı. Bu geliştirme, Airplane'in yeteneklerini, kullanıcı verilerinin silinmesi ve dolandırıcılık tespiti gibi kod ağırlıklı dahili uygulamalara ilk odaklanmasının ötesine taşıyor. Uçak Görünümlerinin kullanıma sunulması, geliştiricilerin temel ölçümleri gösteren panolar gibi uygulama bileşenlerini kolaylıkla oluşturmasına olanak tanır.

Parikh'e göre, SaaS şirketleri artık Airplane Views'ı dahili yönetici panelleri oluşturmak için kullanıyor, bu da müşteri başarısı ve destek ekiplerinin önemli müşteri verilerine, hesap ölçümlerine ve hesap yönetimi seçeneklerine erişmesini sağlıyor. Views ile şirketler, operasyonlar ve risk yönetimi ekipleri için daha fazla verimlilik ve kullanım kolaylığı sağlayan gelişmiş dolandırıcılık izleme sistemleri de oluşturabilir.

Parikh, Airplane için henüz ilk günler olduğunu kabul etse de, platform şimdiden Vercel, Panther Labs ve Flatfile gibi girişimler de dahil olmak üzere yaklaşık 100 ödeme yapan müşteri topladı. Airplane'in performansına ilişkin ek içgörüler, mevcut gelirini içerir ve Parikh, şirketin agresif büyüme çabalarını sürdürürken bile birkaç yıllık piste sahip olduğunu belirtir.

Şirketlerin verimliliği ve müşteri deneyimini iyileştirmeye çalıştığı günümüz dünyasında Airplane gibi çözümler, dahili araç geliştirme ve yönetimini kolaylaştırmada önemli bir rol oynayabilir. AppMaster gibi platformlar no-code ve low-code tekniklerle web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma sürecini basitleştirme yetenekleri nedeniyle işletmeler arasında şimdiden ilgi görüyor. Dahili araç geliştirmeyi geliştirmek, yazılım geliştirme ve dağıtımını yeni zirvelere taşıyarak işletmelerin sürekli gelişen bir pazarda rekabetçi ve çevik kalmalarını sağlayabilir.