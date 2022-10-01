أعلنت Airplane ، وهي منصة تطوير البرمجيات كخدمة متعددة الاستخدامات (SaaS) ، عن الانتهاء من جولة تمويل بقيمة 32 مليون دولار من السلسلة ب. بقيادة Thrive Capital ، بمشاركة Benchmark ، أدى هذا إلى زيادة إجمالي تمويل Airplane إلى 40.5 مليون دولار. وسيذهب ضخ رأس المال الجديد نحو توسيع فريق الشركة البالغ 19 فردًا وحافظة المنتجات ، مما يضمن إمكانات سوقية أوسع.

تهدف Airplane ، التي أسسها رافي باريك وجوش ما ، في عام 2020 ، إلى سد فجوة في سوق تطوير البرمجيات - نقص الأدوات الداخلية. شغل ما سابقًا منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في Benchling ، وهي منصة بحث وتطوير للتكنولوجيا الحيوية قائمة على السحابة ، بينما شارك باريك في تأسيس شركة التحليلات Heap الناشئة. أدرك كلاهما التحديات التي تواجه فرق تطوير البرمجيات ، لا سيما في إنشاء وصيانة الأدوات الداخلية. تزامن هذا الإدراك مع استطلاع للبائعين أفاد بأن المطورين أمضوا أكثر من 30٪ من وقتهم في إنشاء تطبيقات داخلية في عام 2021.

تميز Airplane نفسها عن المنافسين مثل Retool و Superblocks من خلال نهجها المتمحور حول المطورين والذي يعتمد على الكود أولاً. يتيح ذلك للمطورين إنشاء أدوات ومهام سير عمل متخصصة ، بدلاً من الاعتماد فقط على طرق إنشاء التطبيقات low-code drag-and-drop. توفر منصة Airplane وصولاً سهلاً إلى مكتبة ضخمة من الجداول والنماذج والمخططات والمزيد ، وهي قادرة على التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات والمكونات أو المكتبات المخصصة. بالإضافة إلى ذلك ، يتوافق النظام الأساسي مع قواعد البيانات وأنظمة المراسلة ، ويمكن نشره محليًا أو في السحابة ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتطوير أدوات داخلية قوية ، مثل لوحات معلومات الفوترة وقوائم انتظار الإشراف على المحتوى.

كشفت Airplane مؤخرًا عن Airplane Views ، وهو إطار مصمم لصياغة واجهات مرئية لأنظمة الأدوات الداخلية. يوسع هذا التطوير قدرات Airplane إلى ما بعد تركيزها الأولي على التطبيقات الداخلية كثيفة الأكواد ، مثل حذف بيانات المستخدم واكتشاف الاحتيال. يُمكّن إدخال Airplane Views المطورين من إنشاء مكونات التطبيق بسهولة ، مثل لوحات المعلومات التي تعرض المقاييس الرئيسية.

وفقًا لـ Parikh ، تستخدم شركات SaaS الآن Airplane Views لإنشاء لوحات إدارية داخلية ، وتمكين نجاح العملاء وفرق الدعم للوصول إلى بيانات العملاء المهمة ومقاييس الحساب وخيارات إدارة الحساب. باستخدام Views ، يمكن للشركات أيضًا إنشاء أنظمة متطورة لمراقبة الاحتيال ، مما يسمح بمزيد من الكفاءة وسهولة الاستخدام للعمليات وفرق إدارة المخاطر.

على الرغم من اعتراف باريك بأنه ما زالت الأيام الأولى لشركة Airplane ، إلا أن النظام الأساسي قد استقطب بالفعل ما يقرب من 100 عميل يدفعون ، بما في ذلك الشركات الناشئة مثل Vercel و Panther Labs و Flatfile. تشمل الرؤى الإضافية لأداء Airplane إيراداتها الحالية ، حيث ذكر باريك أن الشركة لديها عدة سنوات من المدرج المتاح ، حتى أثناء السعي لتحقيق مساعي نمو قوية.

في عالم اليوم حيث تسعى الشركات جاهدة لتحسين الكفاءة وتجربة العملاء ، يمكن أن تلعب حلول مثل Airplane دورًا مهمًا في تبسيط تطوير الأدوات الداخلية وإدارتها. تكتسب المنصات مثل AppMaster بالفعل قوة جذب بين الشركات لقدرتها على تبسيط عملية إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية no-code وتقنيات low-code. يمكن أن يؤدي تحسين تطوير الأدوات الداخلية إلى تطوير البرامج وتسليمها إلى آفاق جديدة ، مما يسمح للشركات بالبقاء قادرة على المنافسة ورشيقة في سوق دائم التطور.