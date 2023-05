Airplane, eine vielseitige Software-as-a-Service (SaaS)-Entwicklungsplattform, hat den Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 32 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Unter der Leitung von Thrive Capital und mit Beteiligung von Benchmark erhöht dies die Gesamtfinanzierung von Airplane auf 40,5 Millionen US-Dollar. Die neue Kapitalspritze wird in die Erweiterung des 19-köpfigen Teams und des Produktportfolios des Unternehmens fließen, um eine breitere Marktfähigkeit zu gewährleisten.

Airplane wurde 2020 von Ravi Parikh und Josh Ma gegründet und zielt darauf ab, eine Lücke auf dem Softwareentwicklungsmarkt zu schließen – den Mangel an internen Tools. Ma war zuvor CTO bei Benchling, einer Cloud-basierten F&E-Plattform für Biotechnologie, während Parikh das Analyse-Startup Heap mitbegründete. Beide erkannten die Herausforderungen, mit denen Softwareentwicklungsteams konfrontiert sind, insbesondere bei der Erstellung und Wartung interner Tools. Diese Erkenntnis fiel mit einer Anbieterumfrage zusammen, aus der hervorgeht, dass Entwickler im Jahr 2021 über 30 % ihrer Zeit damit verbracht haben, interne Apps zu erstellen.

Airplane unterscheidet sich von Konkurrenten wie Retool und Superblocks durch seinen entwicklerorientierten Code-First-Ansatz. Auf diese Weise können Entwickler spezialisierte Tools und Workflows erstellen, anstatt sich ausschließlich auf drag-and-drop Methoden zur Anwendungserstellung low-code zu verlassen. Die Plattform von Airplane bietet einfachen Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit Tabellen, Formularen, Diagrammen und mehr, die in APIs und benutzerdefinierte Komponenten oder Bibliotheken integriert werden können. Darüber hinaus ist die Plattform mit Datenbanken und Messaging-Systemen kompatibel und kann lokal oder in der Cloud bereitgestellt werden, was sie zu einer idealen Wahl für die Entwicklung leistungsstarker interner Tools wie Abrechnungs-Dashboards und Warteschlangen für die Inhaltsmoderation macht.

Airplane hat kürzlich Airplane Views vorgestellt, ein Framework, das für die Erstellung visueller Schnittstellen für interne Tooling-Systeme entwickelt wurde. Diese Entwicklung erweitert die Fähigkeiten von Airplane über den anfänglichen Fokus auf codelastige interne Apps wie das Löschen von Benutzerdaten und die Betrugserkennung hinaus. Die Einführung von Airplane Views ermöglicht Entwicklern die einfache Erstellung von App-Komponenten, wie z. B. Dashboards mit wichtigen Kennzahlen.

Laut Parikh verwenden SaaS-Unternehmen jetzt Airplane Views, um interne Admin-Panels zu erstellen, die es Kundenerfolgs- und Supportteams ermöglichen, auf wichtige Kundendaten, Kontometriken und Kontoverwaltungsoptionen zuzugreifen. Mit Views können Unternehmen auch ausgeklügelte Betrugsüberwachungssysteme erstellen, die eine größere Effizienz und Benutzerfreundlichkeit für Betriebs- und Risikomanagementteams ermöglichen.

Obwohl Parikh einräumt, dass Airplane noch in den Kinderschuhen steckt, hat die Plattform bereits fast 100 zahlende Kunden gewonnen, darunter Startups wie Vercel, Panther Labs und Flatfile. Zusätzliche Einblicke in die Leistung von Airplane beinhalten die aktuellen Einnahmen, wobei Parikh angibt, dass das Unternehmen mehrere Jahre Startbahn zur Verfügung hat, auch wenn es aggressive Wachstumsbemühungen verfolgt.

In der heutigen Welt, in der Unternehmen bestrebt sind, die Effizienz und das Kundenerlebnis zu verbessern, können Lösungen wie Airplane eine wichtige Rolle bei der Rationalisierung der Entwicklung und Verwaltung interner Tools spielen. Plattformen wie AppMaster gewinnen bei Unternehmen bereits an Bedeutung, da sie den Prozess der Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen mit no-code und low-code Techniken vereinfachen können. Die Verbesserung der internen Toolentwicklung kann die Softwareentwicklung und -bereitstellung auf ein neues Niveau heben und es Unternehmen ermöglichen, in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt wettbewerbsfähig und agil zu bleiben.