Airplane, een veelzijdig software-as-a-service (SaaS) ontwikkelplatform, heeft de afronding aangekondigd van een Series B-financieringsronde van $ 32 miljoen. Onder leiding van Thrive Capital, met deelname van Benchmark, verhoogt dit de totale financiering van Airplane tot $ 40,5 miljoen. De nieuwe kapitaalinjectie zal worden gebruikt om het 19-koppige team en de productportfolio van het bedrijf uit te breiden, wat zorgt voor bredere marktmogelijkheden.

Opgericht in 2020 door Ravi Parikh en Josh Ma, heeft Airplane tot doel een gat in de softwareontwikkelingsmarkt op te vullen: het gebrek aan interne tools. Ma was eerder CTO bij Benchling, een cloudgebaseerd R&D-platform voor biotechnologie, terwijl Parikh mede-oprichter was van de analytics-startup Heap. Beiden erkenden de uitdagingen waarmee softwareontwikkelingsteams worden geconfronteerd, met name bij het creëren en onderhouden van interne tooling. Dit besef viel samen met een leveranciersenquête die meldde dat ontwikkelaars in 2021 meer dan 30% van hun tijd besteedden aan het bouwen van interne apps.

Airplane onderscheidt zich van concurrenten zoals Retool en Superblocks door zijn op ontwikkelaars gerichte, code-first benadering. Hierdoor kunnen ontwikkelaars gespecialiseerde tools en workflows bouwen, in plaats van alleen te vertrouwen op methoden voor het maken van applicaties low-code en drag-and-drop. Het vliegtuigplatform biedt gemakkelijke toegang tot een uitgebreide bibliotheek met tabellen, formulieren, grafieken en meer, die kunnen worden geïntegreerd met API's en aangepaste componenten of bibliotheken. Bovendien is het platform compatibel met databases en berichtensystemen en kan het on-premises of in de cloud worden geïmplementeerd, waardoor het een ideale keuze is voor het ontwikkelen van krachtige interne tools, zoals factureringsdashboards en wachtrijen voor het modereren van inhoud.

Onlangs heeft Airplane Airplane Views onthuld, een raamwerk dat is ontworpen voor het maken van visuele interfaces voor interne toolingsystemen. Deze ontwikkeling breidt de mogelijkheden van Airplane verder uit dan de aanvankelijke focus op code-intensieve interne apps, zoals het verwijderen van gebruikersgegevens en fraudedetectie. De introductie van Airplane Views stelt ontwikkelaars in staat om met gemak app-componenten te maken, zoals dashboards met belangrijke statistieken.

Volgens Parikh gebruiken SaaS-bedrijven nu Airplane Views om interne admin-panels samen te stellen, waardoor klantsucces- en ondersteuningsteams toegang krijgen tot cruciale klantgegevens, accountstatistieken en accountbeheeropties. Met Views kunnen bedrijven ook geavanceerde systemen voor fraudebewaking creëren, waardoor operationele en risicobeheerteams efficiënter en gebruiksvriendelijker worden.

Hoewel Parikh erkent dat het nog vroeg is voor Airplane, heeft het platform al bijna 100 betalende klanten verzameld, waaronder startups als Vercel, Panther Labs en Flatfile. Bijkomende inzichten in de prestaties van Airplane omvatten de huidige inkomsten, waarbij Parikh stelt dat het bedrijf meerdere jaren landingsbaan beschikbaar heeft, zelfs terwijl het agressieve groei-inspanningen nastreeft.

In de wereld van vandaag waarin bedrijven streven naar het verbeteren van de efficiëntie en klantervaring, kunnen oplossingen zoals Airplane een belangrijke rol spelen bij het stroomlijnen van interne toolontwikkeling en -beheer. Platforms zoals AppMaster winnen al aan populariteit bij bedrijven vanwege hun vermogen om het proces van het bouwen van web-, mobiele en backend-applicaties te vereenvoudigen met no-code en low-code technieken. Het verbeteren van de interne ontwikkeling van tools kan de ontwikkeling en levering van software naar nieuwe hoogten brengen, waardoor bedrijven concurrerend en flexibel kunnen blijven in een constant veranderende markt.