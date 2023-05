Airplane, wszechstronna platforma deweloperska typu oprogramowanie jako usługa (SaaS), ogłosiła zakończenie rundy finansowania serii B o wartości 32 milionów dolarów. Kierowany przez Thrive Capital, z udziałem Benchmark, zwiększa to całkowite finansowanie Airplane do 40,5 miliona dolarów. Nowy zastrzyk kapitałowy zostanie przeznaczony na rozszerzenie 19-osobowego zespołu i portfolio produktowego firmy, zapewniając szersze możliwości rynkowe.

Założona w 2020 roku przez Raviego Parikha i Josha Ma firma Airplane ma na celu wypełnienie luki na rynku tworzenia oprogramowania — braku wewnętrznych narzędzi. Ma była wcześniej dyrektorem technicznym w Benchling, biotechnologicznej platformie badawczo-rozwojowej opartej na chmurze, a Parikh był współzałożycielem start-upu analitycznego Heap. Obaj dostrzegali wyzwania stojące przed zespołami programistycznymi, szczególnie w zakresie tworzenia i utrzymywania narzędzi wewnętrznych. Uświadomienie sobie tego zbiegło się w czasie z ankietą przeprowadzoną przez dostawców, według której programiści spędzili ponad 30% swojego czasu na tworzeniu aplikacji wewnętrznych w 2021 roku.

Airplane odróżnia się od konkurentów, takich jak Retool i Superblocks, dzięki podejściu skoncentrowanemu na programistach i pierwszym kodowaniu. Dzięki temu programiści mogą tworzyć wyspecjalizowane narzędzia i przepływy pracy, zamiast polegać wyłącznie na metodach tworzenia aplikacji drag-and-drop low-code. Platforma Airplane zapewnia łatwy dostęp do ogromnej biblioteki tabel, formularzy, wykresów i innych elementów, które można zintegrować z interfejsami API i niestandardowymi komponentami lub bibliotekami. Ponadto platforma jest kompatybilna z bazami danych i systemami przesyłania wiadomości i może być wdrażana lokalnie lub w chmurze, co czyni ją idealnym wyborem do tworzenia zaawansowanych narzędzi wewnętrznych, takich jak pulpity rozliczeniowe i kolejki moderacji treści.

Niedawno firma Airplane zaprezentowała Airplane Views, platformę zaprojektowaną do tworzenia interfejsów wizualnych dla wewnętrznych systemów narzędziowych. Ten rozwój rozszerza możliwości Airplane poza początkowe skupienie się na aplikacjach wewnętrznych zawierających dużo kodu, takich jak usuwanie danych użytkownika i wykrywanie oszustw. Wprowadzenie widoków samolotowych umożliwia programistom łatwe tworzenie komponentów aplikacji, takich jak pulpity nawigacyjne prezentujące kluczowe metryki.

Według Parikha firmy SaaS używają teraz widoków samolotu do tworzenia wewnętrznych paneli administracyjnych, umożliwiając zespołom ds. sukcesu klientów i wsparcia dostęp do kluczowych danych klientów, wskaźników konta i opcji zarządzania kontem. Dzięki Views firmy mogą również tworzyć zaawansowane systemy monitorowania oszustw, co pozwala na większą wydajność i łatwość użytkowania zespołom operacyjnym i zarządzającym ryzykiem.

Chociaż Parikh przyznaje, że Airplane to wciąż wczesne dni, platforma zgromadziła już prawie 100 płacących klientów, w tym startupy takie jak Vercel, Panther Labs i Flatfile. Dodatkowy wgląd w wyniki Airplane obejmuje jego bieżące przychody, a Parikh stwierdził, że firma ma wiele lat dostępnego pasa startowego, nawet podczas intensywnych wysiłków rozwojowych.

W dzisiejszym świecie, w którym firmy dążą do poprawy wydajności i obsługi klienta, rozwiązania takie jak Airplane mogą odgrywać znaczącą rolę w usprawnianiu wewnętrznego rozwoju narzędzi i zarządzania nimi. Platformy takie jak AppMaster już teraz zyskują na popularności wśród firm ze względu na ich zdolność do uproszczenia procesu tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza za pomocą technik no-code i low-code. Usprawnienie wewnętrznego rozwoju narzędzi może wznieść tworzenie i dostarczanie oprogramowania na nowy poziom, pozwalając firmom zachować konkurencyjność i elastyczność na stale zmieniającym się rynku.