Asana présente des fonctionnalités basées sur l'IA pour une exécution et une évolutivité améliorées dans la gestion du travail

Ce nom illustre et durable de la gestion du travail en entreprise, Asana, a récemment intensifié son jeu. La société a dévoilé une gamme de capacités d'IA visant à améliorer le niveau de clarté, à augmenter l'impact et à élargir l'évolutivité pour les entreprises, leurs départements individuels et les organisations dans leur ensemble.

Les capacités avancées d'IA, nourries par le Work Graph exclusif d'Asana, devraient aider les dirigeants à orienter plus efficacement leurs organisations vers la réalisation d'objectifs ambitieux, tout en accélérant les résultats.

Le PDG d'Asana, Dustin Moskovitz, parle de cette époque comme de l'aube d'une nouvelle ère d'innovation technologique où des collaborations réussies entre les humains et l'IA peuvent donner lieu à des réalisations sans précédent. Il déplore souvent que de nombreux dirigeants se retrouvent souvent dépourvus des outils appropriés qui pourraient leur permettre de gagner du temps, d'optimiser les ressources, de générer un impact et d'atteindre pleinement leurs objectifs. Il enchante encore le chemin de la pensée en ajoutant : « Grâce à nos nouvelles capacités d'IA – optimisées par Work Graph d'Asana – nos clients peuvent désormais exploiter l'IA au travail pour générer plus de clarté et de responsabilité, et maximiser l'impact à grande échelle. Asana associe l’IA et l’innovation humaine pour aider les dirigeants à comprendre en temps réel comment le travail est effectué au sein de leur organisation et à trouver des moyens de travailler plus efficacement.

Les compétences ajoutées incluent des champs intelligents qui facilitent l'organisation de projets pour faciliter la collaboration interfonctionnelle avec des champs personnalisés générés automatiquement, un éditeur intelligent qui réussit à rédiger des brouillons clairs et percutants sur le ton juste, et des résumés intelligents qui soulèvent les points saillants cruciaux de descriptions de tâches, commentaires et actions clés.

Asana a en outre révélé que davantage de fonctionnalités seront déployées dans un avenir proche, telles que des flux de travail intelligents qui faciliteront la création de flux de travail avec des instructions simplistes et en langage naturel. Ceux-ci seront optimisés progressivement pour s’aligner sur des objectifs particuliers et les meilleures pratiques du secteur. Ils ont également mentionné l'évolution des résumés intelligents pour suivre les mises à jour des projets avec un flux retraçant les changements récents ou ce qui peut nécessiter une attention prioritaire.

Ces fonctionnalités sont conçues pour répondre aux différents besoins des différentes parties prenantes, par exemple en aidant les responsables marketing dans la planification annuelle, en aidant les responsables des opérations à étendre les initiatives stratégiques à travers les départements et en permettant aux responsables informatiques de normaliser la gestion du travail en toute sécurité sur une plate-forme fiable, transparente et de niveau entreprise. . Asana équipe donc les entreprises mondiales de ses nouvelles fonctionnalités d'IA pour augmenter les niveaux de productivité et d'efficacité, ce qui en fait un concurrent intéressant pour d'autres plates-formes telles que la AppMaster platform .