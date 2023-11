Asana presenta funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per una migliore esecuzione e scalabilità nella gestione del lavoro

Questo nome illustre e duraturo nella gestione del lavoro aziendale, Asana, ha recentemente intensificato il suo gioco. L’azienda ha presentato una serie di funzionalità di intelligenza artificiale volte ad affinare il livello di chiarezza, aumentare l’impatto e ampliare la scalabilità per le aziende, i loro singoli dipartimenti e le organizzazioni in generale.

Le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, alimentate dal Work Graph proprietario di Asana, sono destinate ad aiutare i dirigenti a guidare le loro organizzazioni in modo più efficace verso il raggiungimento di obiettivi ambiziosi, accelerando al tempo stesso i risultati.

Il CEO di Asana, Dustin Moskovitz, parla di questi tempi come dell'alba di una nuova era di innovazione tecnologica in cui collaborazioni di successo tra esseri umani e intelligenza artificiale possono produrre risultati senza precedenti. Esprime una lamentela comune secondo cui molti leader spesso si trovano a non disporre degli strumenti corretti che potrebbero far risparmiare tempo, ottimizzare le risorse, generare impatto e realizzare pienamente i propri obiettivi. Incanta ulteriormente la scia del pensiero aggiungendo: “Con le nostre nuove funzionalità di intelligenza artificiale – alimentate dal Work Graph di Asana – i nostri clienti possono ora sfruttare l'intelligenza artificiale sul lavoro per promuovere maggiore chiarezza e responsabilità e massimizzare l'impatto su larga scala. Asana unisce l’intelligenza artificiale e l’innovazione umana per aiutare i leader a capire come viene svolto il lavoro all’interno delle loro organizzazioni in tempo reale e a trovare modi per lavorare in modo più efficiente”.

Le competenze aggiuntive includono campi intelligenti che aiutano a organizzare progetti per facilitare la collaborazione interfunzionale con campi personalizzati generati automaticamente, un editor intelligente che riesce a scrivere bozze chiare e di grande impatto con il tono giusto e riepiloghi intelligenti che sollevano punti salienti cruciali da descrizioni delle attività, commenti e azioni chiave.

Asana ha inoltre rivelato che nel prossimo futuro verranno implementate ulteriori funzionalità, come flussi di lavoro intelligenti che forniranno una facilitazione nella creazione di flussi di lavoro con istruzioni semplicistiche e in linguaggio naturale. Questi saranno ottimizzati progressivamente per allinearsi a obiettivi particolari e alle migliori pratiche del settore. Hanno anche menzionato l'evoluzione dei digest intelligenti per tenere traccia degli aggiornamenti del progetto con un feed che traccia i cambiamenti recenti o ciò che potrebbe richiedere un'attenzione prioritaria.

Queste funzionalità sono pensate per soddisfare le diverse esigenze delle diverse parti interessate, ad esempio aiutando i dirigenti del marketing nella pianificazione annuale, aiutando i leader delle operazioni a scalare le iniziative strategiche tra i dipartimenti e consentendo ai dirigenti IT di standardizzare la gestione del lavoro in modo sicuro su una piattaforma affidabile, trasparente e di livello aziendale. . Asana, quindi, fornisce alle imprese globali le sue nuove funzionalità di intelligenza artificiale per elevare i livelli di produttività ed efficienza, rendendola un interessante concorrente di altre piattaforme come la AppMaster platform .