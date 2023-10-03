Asana представляет функции искусственного интеллекта для повышения производительности и масштабируемости управления работами

Это прославленное и устойчивое имя в области управления работой предприятия, Asana, недавно активизировало свою деятельность. Компания представила ряд возможностей искусственного интеллекта, направленных на повышение уровня ясности, повышение эффективности и расширение масштабируемости для предприятий, их отдельных отделов и организаций в целом.

Передовые возможности искусственного интеллекта, основанные на фирменном рабочем графике Asana, призваны помочь руководителям более эффективно направлять свои организации к достижению амбициозных целей, одновременно ускоряя получение результатов.

Генеральный директор Asana Dustin Moskovitz говорит об этом времени как о заре новой эры технологических инноваций, когда успешное сотрудничество между людьми и искусственным интеллектом может привести к беспрецедентным достижениям. Он выражает общее сожаление по поводу того, что многим лидерам часто не хватает правильных инструментов, которые могли бы сэкономить время, оптимизировать ресурсы, повысить эффективность и полностью реализовать свои цели. Он еще больше очаровывает ход мысли, добавляя: «Благодаря нашим новым возможностям искусственного интеллекта, основанным на рабочем графике Asana, наши клиенты теперь могут использовать искусственный интеллект в работе, чтобы обеспечить большую ясность и подотчетность, а также максимизировать воздействие в масштабе. Asana объединяет ИИ и человеческие инновации, чтобы помочь руководителям понять, как работа выполняется в их организациях в режиме реального времени, и найти способы работать более эффективно».

Дополнительные компетенции включают в себя интеллектуальные поля, помогающие организовывать проекты для облегчения межфункциональной совместной работы с автоматически генерируемыми настраиваемыми полями, интеллектуальный редактор, который отлично справляется с написанием четких, эффектных черновиков, задающих правильный тон, и умные резюме, которые поднимают важные моменты из описания задач, комментарии и ключевые действия.

Asana также сообщила, что в ближайшем будущем будет развернуто больше функций, таких как интеллектуальные рабочие процессы, которые упростят создание рабочих процессов с помощью упрощенных инструкций на естественном языке. Они будут постепенно оптимизироваться в соответствии с конкретными целями и лучшими отраслевыми практиками. Они также упомянули о развитии интеллектуальных дайджестов для отслеживания обновлений проекта с помощью диаграммы последних изменений или того, что может потребовать приоритетного внимания.

Эти возможности предназначены для удовлетворения различных потребностей различных заинтересованных сторон, таких как помощь руководителям отдела маркетинга в ежегодном планировании, помощь руководителям операций в масштабировании стратегических инициатив между отделами и предоставление ИТ-руководителям возможности безопасно стандартизировать управление работой на надежной, прозрачной платформе корпоративного уровня. . Таким образом, Asana снабжает глобальные предприятия своими новыми функциями искусственного интеллекта для повышения уровня производительности и эффективности, что делает ее интересным конкурентом другим платформам, таким как AppMaster platform .