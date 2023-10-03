Asana تقدم ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين التنفيذ وقابلية التوسع في إدارة العمل

هذا الاسم اللامع والدائم في إدارة عمل المؤسسات، Asana ، صعد مؤخرًا من لعبته. وكشفت الشركة عن مجموعة من قدرات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تحسين مستوى الوضوح وزيادة التأثير وتوسيع نطاق قابلية التوسع للشركات وأقسامها الفردية والمؤسسات بشكل عام.

إن قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي يغذيها مخطط العمل الخاص بشركة Asana، مصممة لمساعدة المديرين التنفيذيين على توجيه مؤسساتهم بشكل أكثر فعالية نحو تحقيق الأهداف الطموحة، مع تسريع النتائج أيضًا.

يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة Asana، Dustin Moskovitz ، عن العصر باعتباره فجر حقبة جديدة من الابتكار التكنولوجي حيث يمكن للتعاون الناجح بين البشر والذكاء الاصطناعي أن يحقق إنجازات غير مسبوقة. ويعرب عن أسفه المشترك المتمثل في أن العديد من القادة غالبًا ما يجدون أنفسهم يفتقرون إلى الأدوات الصحيحة التي يمكن أن توفر الوقت، وتحسين الموارد، وتحقيق التأثير وتحقيق أهدافهم بالكامل. كما أنه يبهر مسار الفكر من خلال إضافة: "من خلال قدراتنا الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي - المدعومة بـ Asana's Work Graph - يمكن لعملائنا الآن تسخير الذكاء الاصطناعي في العمل لتحقيق قدر أكبر من الوضوح والمساءلة، وتعظيم التأثير على نطاق واسع. تجمع Asana بين الذكاء الاصطناعي والابتكار البشري لمساعدة القادة على فهم كيفية إنجاز العمل داخل مؤسساتهم في الوقت الفعلي وإيجاد طرق للعمل بكفاءة أكبر.

تشمل الكفاءات المضافة مجالات ذكية تمد يدها نحو تنظيم المشاريع لتسهيل التعاون متعدد الوظائف مع الحقول المخصصة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، ومحررًا ذكيًا يجيد كتابة مسودات واضحة ومؤثرة تضرب النغمة الصحيحة، وملخصات ذكية تبرز النقاط المهمة من أوصاف المهام والتعليقات وعناصر العمل الرئيسية.

وكشفت Asana أيضًا أنه سيتم طرح المزيد من الميزات في المستقبل القريب، مثل سير العمل الذكي الذي سيوفر سهولة في إنشاء سير عمل بتعليمات مبسطة باللغة الطبيعية. وسيتم تحسينها تدريجيًا لتتوافق مع أهداف معينة وأفضل ممارسات الصناعة. وذكروا أيضًا تطور الملخصات الذكية لتتبع تحديثات المشروع من خلال موجز يرسم التغييرات الأخيرة أو ما قد يتطلب اهتمامًا ذا أولوية.

يتم تلبية هذه القدرات لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف أصحاب المصلحة مثل مساعدة مديري التسويق في التخطيط السنوي، ومساعدة قادة العمليات على توسيع نطاق المبادرات الإستراتيجية عبر الإدارات، وتمكين المديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات من توحيد إدارة العمل بشكل آمن على منصة موثوقة وشفافة وعلى مستوى المؤسسات. . وبالتالي، تزود Asana المؤسسات العالمية بميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لرفع مستويات الإنتاجية والكفاءة، مما يجعلها منافسًا مثيرًا للاهتمام لمنصات أخرى مثل AppMaster platform .