Asana, dieser glanzvolle und dauerhafte Name im Bereich Enterprise Work Management, hat vor Kurzem sein Können unter Beweis gestellt. Das Unternehmen stellte eine Reihe von KI-Funktionen vor, die darauf abzielen, den Grad der Klarheit zu erhöhen, die Wirkung zu erhöhen und die Skalierbarkeit für Unternehmen, ihre einzelnen Abteilungen und die gesamte Organisation zu erweitern.

Die fortschrittlichen KI-Funktionen, die auf Asanas proprietärem Work Graph basieren, sollen Führungskräften dabei helfen, ihre Organisationen effektiver auf die Erreichung ehrgeiziger Ziele auszurichten und gleichzeitig schnellere Ergebnisse zu erzielen.

Dustin Moskovitz, CEO von Asana, spricht von den Anfängen einer neuen Ära technologischer Innovation, in der eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI zu beispiellosen Erfolgen führen kann. Er bedauert allgemein, dass es vielen Führungskräften oft an den richtigen Werkzeugen mangelt, mit denen sie Zeit sparen, Ressourcen optimieren, Wirkung erzielen und ihre Ziele vollständig verwirklichen können. Er verzaubert den Gedankengang noch weiter, indem er hinzufügt: „Mit unseren neuen KI-Funktionen – unterstützt durch Asanas Work Graph – können unsere Kunden jetzt KI bei der Arbeit nutzen, um mehr Klarheit und Verantwortlichkeit zu schaffen und die Wirkung im großen Maßstab zu maximieren.“ Asana bringt KI und menschliche Innovation zusammen, um Führungskräften dabei zu helfen, in Echtzeit zu verstehen, wie die Arbeit in ihren Organisationen erledigt wird, und Wege zu finden, effizienter zu arbeiten.“

Zu den zusätzlichen Kompetenzen gehören intelligente Felder, die bei der Organisation von Projekten helfen, um die funktionsübergreifende Zusammenarbeit mit automatisch generierten benutzerdefinierten Feldern zu erleichtern, ein intelligenter Editor, der klare, wirkungsvolle Entwürfe schreibt, die den richtigen Ton treffen, und intelligente Zusammenfassungen, die wichtige Highlights hervorheben Aufgabenbeschreibungen, Kommentare und wichtige Aktionselemente.

Asana gab außerdem bekannt, dass in naher Zukunft weitere Funktionen eingeführt werden, beispielsweise intelligente Workflows, die die Erstellung von Workflows mit einfachen Anweisungen in natürlicher Sprache erleichtern. Diese werden schrittweise optimiert, um sie an bestimmte Ziele und Best Practices der Branche anzupassen. Sie erwähnten auch die Entwicklung von Smart Digests, um Projektaktualisierungen mit einem Feed zu verfolgen, der aktuelle Änderungen oder Dinge auflistet, die möglicherweise vorrangige Aufmerksamkeit erfordern.

Diese Funktionen sind darauf ausgelegt, den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Interessengruppen gerecht zu werden, z. B. der Unterstützung von Marketingleitern bei der Jahresplanung, der Unterstützung von Betriebsleitern bei der abteilungsübergreifenden Skalierung strategischer Initiativen und der Unterstützung von IT-Führungskräften bei der sicheren Standardisierung des Arbeitsmanagements auf einer vertrauenswürdigen, transparenten und unternehmenstauglichen Plattform . Daher stattet Asana globale Unternehmen mit seinen neuen KI-Funktionen aus, um Produktivität und Effizienz zu steigern, was es zu einem interessanten Konkurrenten für andere Plattformen wie die AppMaster platform macht.