Asana, İş Yönetiminde Gelişmiş Uygulama ve Ölçeklenebilirlik için Yapay Zeka Odaklı Özellikler Sunuyor

Kurumsal iş yönetiminin bu ünlü ve kalıcı ismi Asana, yakın zamanda oyununu hızlandırdı. Şirket, işletmeler, bireysel departmanlar ve genel kuruluşlar için netlik düzeyini artırmayı, etkiyi artırmayı ve ölçeklenebilirliği genişletmeyi amaçlayan bir dizi yapay zeka yeteneğini açıkladı.

Asana'nın tescilli Çalışma Grafiği ile desteklenen gelişmiş yapay zeka yetenekleri, yöneticilerin kuruluşlarını iddialı hedeflere ulaşma yönünde daha etkili bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olurken aynı zamanda sonuçları hızlandırmaya yöneliktir.

Asana'nın CEO'su Dustin Moskovitz, bu zamanlardan, insanlar ve yapay zeka arasındaki başarılı işbirliklerinin benzeri görülmemiş başarılara yol açabileceği yeni bir teknolojik yenilik çağının şafağı olarak bahsediyor. Pek çok liderin zaman kazandıracak, kaynakları optimize edecek, etkiyi artıracak ve hedeflerini tam olarak gerçekleştirebilecek doğru araçlardan yoksun kaldığı yönündeki ortak şikâyetini ifade ediyor. Şunları ekleyerek düşünce yolunu daha da büyülüyor: "Asana'nın Çalışma Grafiği tarafından desteklenen yeni yapay zeka yeteneklerimiz sayesinde, müşterilerimiz artık daha fazla netlik ve hesap verebilirlik sağlamak ve etkiyi geniş ölçekte en üst düzeye çıkarmak için iş yerinde yapay zekadan yararlanabilirler. Asana, liderlerin kuruluşlarında işlerin gerçek zamanlı olarak nasıl yapıldığını anlamalarına ve daha verimli çalışmanın yollarını bulmalarına yardımcı olmak için yapay zeka ve insan inovasyonunu bir araya getiriyor."

Eklenen yetkinlikler arasında, otomatik olarak oluşturulan özel alanlarla işlevler arası işbirliğini kolaylaştırmak için projeleri organize etmeye yardımcı olan akıllı alanlar, doğru tonu vurgulayan net, etkili taslaklar yazma konusunda başarılı olan akıllı bir editör ve önemli vurguları öne çıkaran akıllı özetler yer alıyor. görev açıklamaları, yorumlar ve önemli eylem öğeleri.

Asana ayrıca, basit, doğal dil talimatlarıyla iş akışları oluşturmada kolaylık sağlayacak akıllı iş akışları gibi daha fazla özelliğin yakın gelecekte kullanıma sunulacağını da açıkladı. Bunlar, belirli hedeflere ve sektördeki en iyi uygulamalara uyum sağlamak için aşamalı olarak optimize edilecektir. Ayrıca, son değişiklikleri veya öncelikli dikkat gerektirebilecek şeyleri gösteren bir özet akışı grafiğiyle proje güncellemelerini takip etmek için akıllı özetlerin evriminden de bahsettiler.

Bu yetenekler, pazarlama yöneticilerine yıllık planlama konusunda yardımcı olmak, operasyon liderlerinin stratejik girişimleri departmanlar arasında ölçeklendirmesine yardımcı olmak ve BT yöneticilerinin iş yönetimini güvenilir, şeffaf ve kurumsal düzeyde bir platformda güvenli bir şekilde standartlaştırmasına olanak sağlamak gibi farklı paydaşların değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere karşılanmaktadır. . Bu nedenle Asana, üretkenlik seviyelerini ve verimliliği artırmak için küresel işletmeleri yeni yapay zeka özellikleriyle donatıyor ve bu da onu AppMaster platform gibi diğer platformlara karşı ilginç bir rakip haline getiriyor.