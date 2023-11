Asana apresenta recursos baseados em IA para execução e escalabilidade aprimoradas no gerenciamento do trabalho

Este nome ilustre e duradouro na gestão do trabalho empresarial, Asana, recentemente intensificou seu jogo. A empresa revelou uma série de capacidades de IA destinadas a aprimorar o nível de clareza, aumentar o impacto e ampliar a escalabilidade para empresas, seus departamentos individuais e organizações em geral.

Os recursos avançados de IA, alimentados pelo Work Graph exclusivo da Asana, foram criados para ajudar os executivos a orientar suas organizações de maneira mais eficaz na consecução de objetivos ambiciosos, ao mesmo tempo que aceleram os resultados.

O CEO da Asana, Dustin Moskovitz, fala dos tempos como o início de uma nova era de inovação tecnológica, onde colaborações bem-sucedidas entre humanos e IA podem gerar conquistas sem precedentes. Ele expressa um lamento comum de que muitos líderes muitas vezes não dispõem das ferramentas corretas que poderiam poupar tempo, otimizar recursos, gerar impacto e realizar plenamente os seus objetivos. Ele encanta ainda mais a linha de pensamento ao acrescentar: “Com nossos novos recursos de IA – alimentados pelo Work Graph da Asana – nossos clientes agora podem aproveitar a IA no trabalho para gerar maior clareza e responsabilidade e maximizar o impacto em escala. A Asana une IA e inovação humana para ajudar os líderes a entender como o trabalho é realizado em suas organizações em tempo real e a encontrar maneiras de trabalhar com mais eficiência.”

As competências adicionais incluem campos inteligentes que ajudam a organizar projetos para facilitar a colaboração multifuncional com campos personalizados gerados automaticamente, um editor inteligente que escreve rascunhos claros e impactantes com o tom certo e resumos inteligentes que destacam destaques cruciais de descrições de tarefas, comentários e itens de ação principais.

Asana revelou ainda que mais recursos serão lançados em um futuro próximo, como fluxos de trabalho inteligentes que facilitarão a criação de fluxos de trabalho com instruções simplistas e em linguagem natural. Eles serão otimizados progressivamente para se alinharem a objetivos específicos e às melhores práticas do setor. Eles também mencionaram a evolução dos resumos inteligentes para rastrear as atualizações do projeto com um feed que mapeia as mudanças recentes ou o que pode exigir atenção prioritária.

Esses recursos são atendidos para atender às diversas necessidades de diferentes partes interessadas, como auxiliar os executivos de marketing no planejamento anual, ajudar os líderes de operações a dimensionar iniciativas estratégicas entre departamentos e permitir que os executivos de TI padronizem o gerenciamento do trabalho com segurança em uma plataforma confiável, transparente e de nível empresarial. . Asana, portanto, equipa as empresas globais com seus novos recursos de IA para elevar os níveis de produtividade e eficiência, tornando-a um concorrente interessante de outras plataformas, como a AppMaster platform .