Asana introduceert AI-gestuurde functies voor verbeterde uitvoering en schaalbaarheid in werkbeheer

Deze illustere en blijvende naam op het gebied van ondernemingswerkbeheer, Asana, heeft onlangs zijn spel opgevoerd. Het bedrijf onthulde een reeks AI-mogelijkheden die gericht zijn op het aanscherpen van het niveau van duidelijkheid, het vergroten van de impact en het verbreden van de schaalbaarheid voor bedrijven, hun individuele afdelingen en organisaties als geheel.

De geavanceerde AI-mogelijkheden, gevoed door Asana's eigen Work Graph, zijn bedoeld om leidinggevenden te helpen hun organisaties effectiever te sturen in de richting van het bereiken van ambitieuze doelstellingen, en tegelijkertijd de resultaten te versnellen.

Asana's CEO, Dustin Moskovitz, spreekt over de tijd als het aanbreken van een nieuw tijdperk van technologische innovatie waarin succesvolle samenwerkingen tussen mensen en AI ongekende prestaties kunnen opleveren. Hij uit de veelgehoorde klaagzang dat veel leiders vaak niet over de juiste instrumenten beschikken die tijd kunnen besparen, middelen kunnen optimaliseren, impact kunnen vergroten en hun doelen volledig kunnen realiseren. Hij betovert het gedachtespoor verder door toe te voegen: “Met onze nieuwe AI-mogelijkheden – mogelijk gemaakt door Asana's Work Graph – kunnen onze klanten nu AI op het werk inzetten om meer duidelijkheid en verantwoordelijkheid te creëren, en de impact op schaal te maximaliseren. Asana brengt AI en menselijke innovatie samen om leiders te helpen begrijpen hoe het werk binnen hun organisaties in realtime wordt gedaan en manieren te vinden om efficiënter te werken.”

De toegevoegde competenties omvatten slimme velden die een handje helpen bij het organiseren van projecten om cross-functionele samenwerking te vergemakkelijken met automatisch gegenereerde aangepaste velden, een slimme editor die er goed in is om duidelijke, impactvolle concepten te schrijven die de juiste toon treffen, en slimme samenvattingen die cruciale hoogtepunten uit het verleden naar voren brengen. taakbeschrijvingen, opmerkingen en belangrijke actiepunten.

Asana onthulde verder dat er in de nabije toekomst meer functies zullen worden uitgerold, zoals slimme workflows die een gemak zullen bieden bij het creëren van workflows met simplistische, natuurlijke taalinstructies. Deze zullen geleidelijk worden geoptimaliseerd om af te stemmen op specifieke doelstellingen en best practices uit de sector. Ze noemden ook de evolutie van slimme samenvattingen om projectupdates bij te houden met een feed waarin recente wijzigingen in kaart worden gebracht of wat mogelijk prioriteitsaandacht vereist.

Deze mogelijkheden komen tegemoet aan de uiteenlopende behoeften van verschillende belanghebbenden, zoals het helpen van marketingmanagers bij de jaarlijkse planning, het helpen van operationele leiders bij het schalen van strategische initiatieven over afdelingen heen, en het in staat stellen van IT-managers om het werkbeheer veilig te standaardiseren op een vertrouwd, transparant en ondernemingswaardig platform. . Asana rust daarom mondiale ondernemingen uit met nieuwe AI-functies om de productiviteit en efficiëntie te verhogen, waardoor het een interessante concurrent wordt van andere platforms zoals het AppMaster platform .