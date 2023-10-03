Asana 推出人工智能驱动功能，以增强工作管理的执行力和可扩展性

Asana这个在企业工作管理领域赫赫有名、经久不衰的名字，最近又加强了它的实力。该公司推出了一系列人工智能功能，旨在提高企业、各个部门和整个组织的清晰度、增加影响力并扩大可扩展性。

由 Asana 专有的 Work Graph 提供支持的先进人工智能功能将帮助高管更有效地引导其组织实现雄心勃勃的目标，同时加快取得成果的速度。

Asana 首席执行官达斯汀Dustin Moskovitz表示，这个时代是技术创新新时代的黎明，人类与人工智能之间的成功合作可以带来前所未有的成就。他表达了一个共同的哀叹，即许多领导者经常发现自己缺乏可以节省时间、优化资源、推动影响并充分实现目标的正确工具。他进一步补充道：“借助我们新的人工智能功能（由 Asana 的工作图提供支持），我们的客户现在可以在工作中利用人工智能来提高透明度和问责制，并最大限度地扩大影响力。 Asana 将人工智能和人类创新结合在一起，帮助领导者了解组织内的工作是如何实时完成的，并找到更高效工作的方法。”

新增的功能包括智能字段，可以帮助组织项目，以促进与自动生成的自定义字段的跨职能协作；智能编辑器，可以以正确的语气编写清晰、有影响力的草稿；以及智能摘要，可以提出重要的亮点任务描述、评论和关键行动项目。

Asana进一步透露，更多功能将在不久的将来推出，例如智能工作流程，它将通过简单的自然语言指令轻松创建工作流程。这些将逐步优化，以符合特定目标和行业最佳实践。他们还提到了智能摘要的发展，以通过图表显示最近的变化或可能需要优先关注的内容来跟踪项目更新。

这些功能可满足不同利益相关者的不同需求，例如帮助营销主管进行年度规划、帮助运营领导者跨部门扩展战略计划，以及使 IT 主管能够在可信、透明的企业级平台上安全地标准化工作管理。因此， Asana为全球企业配备了新的人工智能功能，以提高生产力水平和效率，使其成为AppMaster platform等其他平台的有趣竞争对手。